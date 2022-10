Flora naiskond loodab hooaja kaotusteta lõpetada

Septembri lõpus viienda järjestikuse meistritiitli kindlustanud FC Flora kohtub viimases voorus oma tänavuse lähima jälitaja Saku Sportinguga. Mäng saab pühapäeval avavile kell 12.00 Sportland Arenal.

Tabeli seisukohast enam kummalgi naiskonnal kuhugi tõusta või langeda pole, sest Sporting on teeninud hõbemedalid. Motivatsiooni leidub mõlemal võistkonnal aga kuhjaga. Flora on seni läbinud kõik mängud täiseduga ja kindlasti loodetakse hooaeg ka selliselt lõpetada. Sporting omakorda otsib tänavu esimest võitu Flora üle. Selle aastanumbri sees on ametlikes mängudes kohtutud viiel korral ning siiani on peale jäänud Flora.

Väravaküttide edetabelis on omakorda eelis Sportingul, sest nende ründaja Emma Treiberg hoiab kindlalt kinni esikohast, edestades Flora mängijat Lisette Tammikut nelja tabamusega. Pärast kohtumist toimub ka autasustamistseremoonia, kus antakse Florale üle ka tänavune meistrikarikas.

Flora abitreener Maria Sootak: "Naiste meistriliiga hooaega saab meie jaoks õnnestunuks lugeda, meistritiitel on kindlustatud juba mõned voorud tagasi, aga edu on taganud meie jaoks järjepidev töö ning ränk vaev platsil ja selle kõrval. Pühapäev ei ole selles osas erand – lähme maksimaalse pühendumuse ja pingutusega hooajale punkti panema!"

Kaitsja Siret Räämet: "Viimasele liigamängule lähme võidumõtetega, et lõpetada hooaeg täiseduga ja tõsta karikas uhkusega pea kohale."

Sportingu poolkaitsja Ruth Hansar: "Florale midagi lihtsat me kinkima ei lähe ja tahame hooaja lõpetada hea emotsiooniga."

Vooru esimene mäng ootab ees juba reedel, 28. oktoobril, kui kell 20.00 lähevad Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul vastamisi Tartu Tammeka ja Põlva Lootos. Tammeka jaoks jääb tänavusel hooajal saagiks viies koht. Lootose naiskond lõpetab seitsmendana ja liigub üleminekumängudele. Omavahelistes mängudes on sel hooajal pigem peale jäänud Tammeka. Aprillis toimunud karikavõistluste veerandfinaalis võttis Lootos penaltiseerias võidu, kuid liigamängudes on Tammeka kirja saanud 2:0, 6:1 ja 1:0 võidud.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Põhihooaja viimane mäng, ühtlasi Lõuna-Eesti viimane derbi sellel hooajal. Liigatabelis on kohad paigas ja sihid selged. Tammeka on hetkel väga heas hoos ja nende pidurdamine saab olema korralik proovikivi. Meie valmistume üleminekumängudeks ja proovime mängust välja tulla võimalikult väikeste kahjudega."

Ründaja Kärt Hüdsi: "Raske hooaeg seljataga, lõpuspurt veel jäänud. Tabeliseis on selge ja pingeid peal ei ole. Usun, et suudame Tammekale korraliku lahingu pakkuda."

Laupäeval, 29. oktoobril toimub esineliku naiskondade heitlus, kui JK Tabasalu võõrustab kell 12.30 JK Tallinna Kalevit. Tabasalu naiskond lõpetab oma debüütaasta meistriliigas kõrge neljanda kohaga. Mullu teiseks tulnud Kalev sai käimasoleval hooajal kolmanda koha. Tabasalul on õnnestunud senises kolmes mängus Kalevile lüüa üks värav, kuid punkte napsata seni suutnud ei ole.

Pühapäeval panevad hooajale punkti ka Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond ja Pärnu Vaprus, kui Viljandi Männimäe jalgpallihallis pannakse pall mängu kell 12.00. Tänavu kaheksandaks jäänud ühendnaiskond langeb järgmiseks hooajaks esiliigasse, kahel viimasel aastal neljandaks tulnud Vapruse jaoks lõppeb see aasta kuuenda kohaga. Naiskondade omavahelised kohtumised on sel hooajal kujunenud vägagi väravaterohkeks, kui Vaprus on teeninud 4:3 ja 4:2 võidud ning ühendnaiskonna saldos on 3:2 võit.