USA uisutaja: kellelgi pole õigust sportlase keha kommenteerida

Hawayek ja tema paariline Jean-Luc Baker tulid 2014. aastal juunioride maailmameistriks ja võitsid neli aastat hiljem kuldmedali nelja kontinendi meistrivõistlustel. Eelmisel hooajal tegid nad maailmameistrivõistlustel oma parima tulemuse, lõpetades kaheksandana, olümpiadebüüdil said nad Pekingis 11. koha.

Seda hooaega alustasid Hawayek ja Baker teise kohaga Challengeri võistlusel Soomes ning said teise koha ka eelmisel nädalal GP-sarja avaetapil USA-s. "Tahan alustuseks tänada kõiki, kes meid eelmisel nädalavahetusel Skate Americal nii kõvasti toetasid," alustas 25-aastane jäätantsija sotsiaalmeediasse postitatud videot. "Tahtsin jagada ühte lugu. Kui enda võistluse lõpetasime ja olime jääl, et valmistuda galaks, tulid inimesed ja küsisid, kas tohib meiega koos pilti teha. Sellel ajal kui pildistasime, tõmbas üks inimene mind lähemale ja sosistas mulle kõrva: "Kullake, mul on sulle üks saladus – sul on vaja palju kaalust alla võtta." Kaalusin, kas sellest üldse rääkida või mitte, sest ma ei tule Instagrami kindlustunnet saama või kaastundeks. Mul on enda toetajad olemas ja mul on kogemused, millest jagub terveks eluks, et selliste kommentaaridega toime tulla. Aga kõikidel sportlastel pole selliseid kogemusi ja tuge."

"Tahan väga kaitsta nooremaid uisutajaid. Neil pole kogemusi ega ka vahendeid, et luua enda ümber õige meeskond, kes suudaks neid õigesti toetada, et selliste kommentaaridega hakkama saada. Tahtsin seda lugu jagada, sest kui me ei jaga enda kogemusi ega räägi neist, siis kuidas saame oodata, et midagi muutuks," jätkas peagi 26. sünnipäeva tähistav Hawayek. "Ühelgi pealtvaatajal, fännil, treeneril, kohtunikul ega ka kõrvalseisjal, kel pole meie alaga mingit kokkupuudet, pole õigust kommenteerida sportlase keha. Punkt. Iga sportlane tegeleb sisimas asjadega, mida te ei näe või millest te midagi ei tea."

"Rääkides enda kogemustest, võivad negatiivsed kommentaarid põhjustada palju häbi ja tunnet, et pead enda keha korda tegema. Noore sportlasena polnud mul teadmisi, kuidas selliste kommentaaridega toime tulla ja see viis aastatepikkuse toitumishäireni," avaldas Hawayek. "Kuigi olen sellest nüüdseks üle saanud, on siiski mitmeid asju, mis sportlasega pärast toitumishäireid kaasas käib. Ja asi pole ainult negatiivsetes kommentaarides, vaid ka positiivsetes – kui tunnete, et teil on vajadus kellelegi midagi nende keha kohta positiivsel viisil öelda, teil pole aimugi, mida inimene tegelikult üle elab. Kui see inimene vaevleb parasjagu toitumishäirete käes ja te ütlete, et tema keha näeb hea välja, kinnitate talle, et toitumishäire on õige viis. Ja see pole okei."

"Peame sellistel teemadel rohkem rääkida. Tahan öelda kõikidele neile, kes on olnud samasuguses olukorras ja saanud samasuguseid kommentaare – te pole üksi. Olge just sellised nagu olete, sellest piisab," lõpetas Hawayek. "Ja neile inimestele, kes on meie alaga seotud, aga ei käi ise jääl – palun kaaluge enda sõnade mõju ja palun teadke, et iga sportlane, kes käib jääl – või ükskõik millise teise spordiala sportlane –, annab endast iga päev parima."

Sel teemal võttis sõna ka viimaste aastate üks edukamaid jäätantsijaid, koos Guillaume Cizeroniga tänavu Pekingis olümpiakulla võitnud ja lisaks veel viiel korral MM-il ning viiel korral EM-il triumfeerinud Gabriella Papadakis. "Inimeste kehade kommenteerimine pole okei. Ei neile näkku ega ka nende selja taga rääkides. Isegi kui tegemist on komplimendiga," arvas Papadakis. "Tean, et oleme kõik seda teinud, sest meie ühiskond on jätnud mulje, et see on normaalne. Aga peame olema ettevaatlikumad, mida ütleme."

Endine Venemaa jäätantsija ja nüüd treenerina tegutsev Aleksandr Žulin oli aga hoopis teist meelt. "Kui ta oleks minu grupis, ütleksin talle, et ta peab kaalust alla võtma. Tegemist on ju ikkagi spordiga," põrutas Žulin. "Alandada pole muidugi vaja. Kui see inimene oleks talle öelnud, et ta on paks lehm, oleks see muidugi alandamine. Aga kui ta pelgalt ütles, et talle ei teeks halba natuke alla võtta, siis pole ju mõtet solvuda, vaid parem olekski kaalust alla võtta. Lõppude lõpuks on ju tegemist jäätantsuga, mul on kahju tema paarilisest, kes peab teda tõstma – ta on nii õrn väike mees. Mulle ei meeldi, kui asju viiakse absurdini."

Ka tunnustatud Venemaa koreograaf Ilja Averbuhh pidas seda ülepaisutatud teemaks. "Kui elad niimoodi, et sa pole avalikkuse ees, pole kellelgi õigus sulle selliseid asju öelda. Aga kui oled otsustanud, et oled avalikkuse ees, pead sa ka enda välimust jälgima, pead kuulama ja austama pealtvaatajaid," mõtiskles Averbuhh. "Seetõttu pole öeldu solvang, see oli lihtsalt märkus, et peaksid paremas vormis olema. Aga kui sa ei taha [selle alaga] jätkata, siis mine ja söö McDonald'sis. Kui tahad jätkata, võta märkust kuulda."