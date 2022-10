NHL: McDavid tegi hooaja teise kübaratriki

Kui mängida oli jäänud veel 3.11, viigistas Patrick Kane seisu 5:5-le, aga külaliste võiduvärava viskas 38 sekundit enne normaalaja lõppu Leon Draisaitl. Enda hooaja teise kübaratriki sai kirja Oilersi kapten Connor McDavid, veel tegid võitjate eest skoori Zach Hyman ja Ryan Nugent-Hopkins.

Blackhawksi ridades viskasid veel värava Andreas Athanasiou, Reese Johnson, Jonathan Toews ja Max Tomi.

Oilersil on kaheksast mängust kirjas viis võitu ja sellega ollakse läänekonverentsil neljandal kohal. Blackhawks on saanud neli võitu normaal- ja ühe lisaajal, nad on läänekonverentsis kuuendal positsioonil.

Tulemused:

Boston – Detroit 5:1

Buffalo – Montreal 2:3

Ottawa – Minnesota 2:4

Philadelphia – Florida 4:3

Nashville – St. Louis 6:2

Chicago – Edmonton 5:6

Dallas – Washington 2:0

Seattle – Vancouver 4:5

Los Angeles – Winnipeg 4:6

San Jose – Toronto 4:3 la.