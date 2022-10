Eesti kurlingunaiskond võistleb Nordic Curling Tour etapil

Eesti naiskonna kapten Marie Kaldvee sõnas, et turniiril osalevad tavapärasest tugevamad tiimid. "Kolm võistkonda naasid just Kanadast suure slämmi turniiridelt, seal osales Rootsi esinduskoondis Anna Hasselborgi juhtimisel ning meie alagrupi vastased, Rootsi teine naiskond Isabella Wrana juhtimisel ja Itaalia esinduskoondis kapteniga Stefania Constantini. Lisaks on võistlemas Rootsi naisjuunioride tiim, kes on tulnud selle aasta juunioride MM-il hõbedale," kommenteeris Kaldvee.

Eesti naiskond mängib turniiril koosseisus Marie Kaldvee (kapten), Liisa Turmann, Kerli Laidsalu ja Erika Tuvike.

Eesti esimeseks vastaseks reedeses mängus on Šveitsi naiskond Briar Hürlimanni juhtimisel. Õhtul kohtuvad eestlannad Itaalia ja laupäeval Rootsi esindusega.

Turniiril võistleb kokku kaheksa naiskonda, kes on jagatud kahte alagruppi. Turniiri võitjad selguvad pühapäeval.