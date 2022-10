Egon Kauri edasine karjäär sattus suure küsimärgi alla

Soome rallitiim Rautio Motorsport, kelle ridades on eelnevatel hooaegadel sõitnud ka Egon Kaur, soovib edaspidi keskenduda noorsõitjate arendamisele ning seetõttu on 35-aastase eestlase jätkamine suure küsimärgi all.

Rautio Motorsport andis teada, et on sõlminud lepingu 24-aastase soomlase Roope Korhoneniga, kes möödunud hooajal kohalikel meistrivõistlustel SM3 klassis meistriks krooniti, vahendab Delfi.

Lisaks Volkswagen Polo GTI R5 masinale, millega varasemalt sõitis Egon Kaur, antakse WRC 3 sarjaks Korhoneni käsutusse ka Ford Fiesta Rally 3 auto, vahendab Soome meistrivõistluste kodulehekülg.

Sel kevadel alustas Rautio meeskond koostööd Kuortaneeni spordikolledžiga, kus loodetakse kasvatada tulevasi maailmameistreid. Õpilaste oskuste lihvimiseks löödi teiste seas käed Tommi Pärmäkoskiga, kes on varasemalt treeninud ka vormelipiloote Sebastien Vettelit ja Valtteri Bottast. Kogu asjade käigul hoiab õppeasutuses silma peal Kalle Rovanperä mänedžer Timo Jouhki.

Suure tõenäosusega tähendab see kõik seda, et Kauril tuleb järgmiseks hooajaks uued toetajad leida. Aga eksisteerib ka väike võimalus, et eestlasel lubatakse siiski Rautio tiimis jätkata. "Me alustasime Egoniga eelmisel kevadel Kuortaneenis treenimist ning tulemusi võis võistlustel oma silmaga näha. Meie meeskonnas on veel üks vaba koht olemas, aga meil pole selle täitmisega kuhugi kiiret," rääkis meeskonna omanik Markku Rautio.