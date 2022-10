Raisma seob oma tuleviku treeneritööga: mul on esimese õpilasega väga vedanud

Raisma kaotas Pärnu ITF-i turniiri teises ringis esimesena asetatud Khumojun Sultanovile 3:6, 6:7.

"Kõige hullem ei olnudki. Eks ma teadsin, et tuleb keeruline mäng. Esimeses setis oli mul üks murdepall, mida ma ei realiseerinud ja seisul 4:3 mängisin ühe ebaõnnestunud geimi. Teise seti alguses sai minu vastane jube mugavalt rütmi, ta ei teinud peaaegu ühtegi viga. Lõpus oli suhteliselt võrdne mäng, aga kiires lõppmängus tegin paar rumalat viga. Üldjoontes jään siiski rahule," võttis Raisma matši kokku.

Raisma sõnul paistab Pärnu turniir silma ühtlase tasemega. "Mõned mehed küll viimasel hetkel loobusid, aga kui alguses osalejate nimekirja vaatasin, siis tundus väga ühtlane, eriti tabeli esimene pool. Eelmine nädal oli Leedus üks ATP Challengeri turniir ja sealt tuli päris mitu mängijat Pärnusse."

Raisma on viimase aasta jooksul oma mängijakarjääri tahaplaanile jätnud, et keskenduda treeneritööle. "Hetkel olen rohkem treeneri rollis, näiteks aitan Oliver Ojakäärt, kes samuti mängis Pärnus. Teen temaga peaaegu igapäevaselt koos trenni ja ka kõik minu võistlusgraafikud on tema järgi üles ehitatud. Praegu mängib ta väga palju juunioride turniire, kus ma kaasas käin. Järgmiseks aastaks on mul selline plaan, et kui Oliver mängib rohkem meeste turniire, siis mängin temaga samadel turniiridel."

Kas Raisma suurem panus tennisesse võibki läbi treeneritöö tulla? "Oliveriga just naljatasime, et meil oli äsja esimene aastapäev. Mul on esimese õpilasega väga vedanud, saame hästi läbi ja minu arvates on tänavune aasta läinud väga hästi. Loodan, et siit läheb ainult paremaks ja meie koostöö kestab veel mitu aastat."