Eesti rekordinaine Ojaloo: tahan uuendada rahvusrekordit ja pääseda MM-ile

2020. aastal Eesti rekordi 71,50 meetrini viinud Ojaloo kinnitusel aitab toetus tal kvaliteetselt uueks hooajaks valmistuda ning ta mainib, et eesmärgid on kõrged.

"Tahan uuendada rahvusrekordit ning kindlasti pääseda Budapesti MM-ile, et seal medalite eest võistelda," ütles Ojaloo. "Selge, et kõigepealt tuleb finaali saada, aga sel aastal oleks MM-il piisanud 71,5 meetrist ja EM-il 67,5 meetrist. See ei ole ebarealistlik."

Ojaloo sõnul tagab toetus, et vähemalt kaks talvist laagrit saab ta teha Tenerifel, kuhu tavaliselt koguneb kogu Euroopa vasaraheitjate paremik. Kui lõppeesmärgiks on järgmisel hooajal heita Eesti rekord, siis kindlust ja teadmist, et see on võimalik, ammutab ta hoopis stabiilsusest.

"Sel aastal oli minu elu paremuselt teine hooaeg ja sellega võin rahule jääda. Olen stabiilsuse pigem üles leidnud ning kuna maagiline 70 meetri piir on mul ületatud, siis proovingi pidevalt sihtida esiviisiku tulemust, mitte ainult uue tippmargi peale mõelda," rääkis Ojaloo.

"Rekordeid tehakse harva, aga küll see tuleb. Kehaliselt ja füüsiliselt on praegu asjad paigas, nüüd tuleb lisaks endale veel natuke õiget mõtlemist juurde anda, et ei pea ennast iga päev läbi piitsutama. Olen abi saanud spordipsühholoogilt, et alati ei pea rekordit tegema ja see on mul aidanud areneda," lisas Ojaloo.

Ojaloo on viiekordne Eesti ja Baltimaade meister vasaraheites ning esimene Eesti naine, kes heitnud vasarat üle 70 meetri.