Järgmise aasta Prantsusmaa velotuuri marsruut soosib mägironijaid

Võistlusdirektor Christian Prudhomme tõdes Pariisis toimunud esitlusel avalikult, et tuleva aasta Tour sobib profiililt tippronijatele: 3404-kilomeetrise velotuuri jooksul on kaheksa sprintereid rõõmustavat lauget etappi, neli künlikku jooksikutele mõeldud etappi ning kaheksa etappi mägedes.

I don't remember when was the last time the Tour de France had a proper 230+ km mountain stage.