Lietkabelis sai eurosarjas teise kaotuse, Kullamäel oli kehv viskepäev

Lietkabelis alustas võõrsil viimast veerandaega ühepunktilises eduseisus, kuid Bourg võitis otsustava perioodi 29:15.

Kullamäe pääses kolmapäeval väljakule 27 minutiks, aga saatis kuuest kaugviskest läbi korvirõnga vaid ühe, eksis ka kahel lähiviskel ning lõpetas mängu kolme punkti, kolme resultatiivse söödu ja ühe lauapalliga.

Prantsusmaa klubi resultatiivseim oli 21 punkti visanud Jordan Floyd, kes lisas ka seitse lauapalli. Sama palju punkte kogus Lietkabelise kasuks Jamel Morris, Zeljko Sakic lisas 13 silma.

Bourg on A-grupis teeninud kolmest mängust kolm võitu ja on sellega ka liidriks, Lietkabelisel on üks võit ja kaks kaotust.