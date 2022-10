Porto väravavaht tõrjus minutiga kaks penaltit, Barcelona langes välja

Pärast Mehdi Taremi avaväravat 33. minutil oli Bruggel kohe teise poolaja alguses võimalik viigistada, aga Porto väravavaht Diogo Costa tõrjus Belgia meeskonna kapteni Hans Vanakeni penalti. Kuna osad Porto mängijad tormasid liiga vara karistusalla, määras peakohtunik Michael Oliver korduspenalti, aga ka Noa Langi löögi suutis puurivaht posti pareerida.

Sel Meistrite liiga hooajal on Diogo Costa viies mängus tõrjunud kõik neli Porto vastu määratud penaltit, lisaks tõrjus ta septembri lõpus Rahvuste liiga kohtumise raames ka Tšehhi ründaja Patrik Schicki 11 meetri karistuslöögi (Schick ei saanud kümme päeva hiljem Costast penaltit mööda ka Leverkuseni särgis).

Pärast kahe suurepärase võimaluse realiseerimata jätmist Brugge mäng lagunes ja Evanilsoni, Stephen Eustaquio ja Taremi tabamused 13-minutilise perioodi jooksul tõid külalismeeskonnale lõpuks 4:0 võidu. B-grupis on Bruggel kümme ja Portol üheksa punkti, kaks mängu vähem pidanud Madridi Atleticol ja Leverkuseni Bayeril on vastavalt neli ja kolm silma.

C-grupis läks Milano Inter koduväljakul Henrikh Mkhitarjani 35. ja Edin Džeko 42. minuti väravast Plzeni Viktoria vastu poolajaks 2:0 juhtima, 66. minutil lisas Džeko oma teise tabamuse ja lõppskoori vormistas kolm minutit enne lõpuvilet Romelu Lukaku.

Interi võit tähendab, et C-grupis on edasipääsejad selged. Play-off'i liiguvad Müncheni Bayern ja Inter, nelja mänguga neli punkti kogunud Barcelona jaoks jätkub eurohooaeg Euroopa liigas ning Plzen on viis mängu kaotanud väravate vahega 3:20.