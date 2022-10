SK Duo kolmest Tartu vollenaiskonnast: patt oleks tüdrukud ripakile jätta

Spordiklubi Duo, mille kroonijuveeliks on Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond, mängib teist aastat järjest naiste Eesti meistrivõistlustel lausa kahe võistkonnaga. Lisaks on klubil naiskond väljas ka esiliigas.

Spordiklubil Duo mängib kahe Tartu naiskonnaga Eesti meistrivõistlustel ja oma noortega veel ka Kastre valla eest esiliigas, et motiveerida klubi noori ja pakkuda gümnaasiumi lõpetanud mängijatele erineval tasemel väljundeid.

"Kui sul on noorteklubis ligi 200 tüdrukut, siis nende jaoks peab olema kõrgel püramiidi tipus ka midagi, mille poole püüelda. Meile on tundunud, et need tüdrukud tahavad mängida, siia ülikooli tuleb tüdrukuid juurde," rääkis ERR-ile SK Duo mänedžer ja treener Hendrik Rikand.

Esindusnaiskond Tartu Ülikool /Bigbank teenis mullu Eesti meistrivõistlustel hõbeda ja klubi teine tiim TBD Pharmatech oli kaheksas. "Üleüldiselt on tüdrukute huvi võrkpalli vastu Tartus suur ja arvan, et ka Eestis üleüldiselt. Kuna oleme ülikoolilinn, siis paljud tulevad siia mujalt linnadest õppima ja TBD Pharmatechi nagu ka TÜ Bigbanki naiskonnas on väga paljud ülikoolis õppimas ja siia seeläbi sattunud. Patt oleks neid ju jätta ripakile ja neile mitte mänguvõimalust pakkuda," rääkis TBD Pharmatech peatreener ja TÜ/Bigbank abitreener Jaanika Jakobson.

Püramiidi tipus olev Tartu Ülikool/Bigbank on mullusega võrreldes üksjagu muutunud, sest mitmed mängijad liikusid ära ja mitmed ei taastunud vigastustest oodatud kiirusega. Nii pole naiskond Balti liigas viie esimese mänguga võiduarvet veel avanud.

"Vastuvõtt on kindlasti see, millega me praegu hätta jääme," tõdes Rikand. "Nagu hooaeg on näidanud, on meil kõikide vastastega vastuvõtul raskusi. Kui me suudame sealt neid otsevigu ära võtta, siis arvan, et oleme taaskord Eesti meistrivõistlustel kindlasti medalitele mängimas ja tahaks loota, et ka Balti liigas sihiks Final Four'i ja sealt juba medalid."

Eelmise hooaja lõpetas Tartu Ülikool/Bigbank naiskond Balti liiga leedulaste Kaunase naiskonna järel hõbedaga.