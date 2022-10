Rametta: selle tulemusega poleks endale ka proffide seas häbi teinud

"Minu jaoks oli see päris suur asi, ma ei ole kunagi varem naiste võistlust kokkuvõttes võitnud. Kuna sel võistlusel polnud profinaisi stardis, avanes selleks võimalus," rääkis eestlanna intervjuus Vikerraadiole.

Berendsen Rametta tuli California võistlusel naiste arvestuses esimeseks ajaga üheksa tundi, 33 minutit ja 50 sekundit. Tegemist on sportlase isikliku rekordiga, mis Eesti kõigi aegade edetabelis teine tulemus.

"Kui siin oleks olnud 15 profinaist, oleks ma mõnele kindlasti ära pannud! Päris pjedestaalile poleks selle tulemusega jõudnud, aga häbi poleks ka endale väga teinud," sõnas Berendsen Rametta. "Naiste maailmarekord on sellest veel tund aega parem, sinna oleks veel väga-väga pikk maa minna, kuhu ma ealeski ei jõuaks."

Pärast ülikooliõpingute lõppu USA-sse elama jäänud ja seal abiellunud Liis Berendsen Ramettal on kergejõustikualane sporditaust.

"Tegelesin pikalt kergejõustikuga, lapsena tegin 10 olümpiastarti. Ülikoolis tegelesin ka kergejõustikuga, pärast ülikooli ei teinud natuke aega midagi, aga aasta pärast esimese lapse sündi 2012. aastal tegin esimese triatloni. On tore näha, et ka naiste triatlon on Eestis tugevamaks läinud ja nii palju on tulnud peale naisi, kes teevad asja oma perede kõrvalt," tõdes Berendsen Rametta.