Naiste käsipallikoondis valmistub sõpruskohtumiseks Soomega

Eesti vastased valmistuvad maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri matšideks Austriaga. Sama naiskonnaga kohtusid eestlased viimati viis aastat tagasi ning siis jäid põhjanaabrid kahel korral peale.

Kuigi naiskonna nimekirjast leiab ka puudujaid, siis üldises joontes on peatreener Taavi Tibar koosseisuga rahul. "Suurim probleem on meil kindlasti väravavahtide osakonnas, kus vigastuse tõttu ei saa me kasutada Darja Belokurovat ning Linda Veski postide vahel enam ei seisa. Hea meel on, et ajastus on selline, et meie välismängijad saavad siiski osaleda. Üldises pildis osalevad laagris enamjaolt naised, kellega me pikas perspektiivis arvestame," kommenteeris Tibar.

Enne teisipäevast Soome sõitu pannakse enim rõhku just taktikalistele aspektidele. "Kuna meil paljud tüdrukud ei ole harjunud mitu korda päevas treenima, siis ei tahame neid enne mängu nii-öelda ära tappa. Seetõttu on seekordses laagris tempo kindlasti rahulikum ja keskendume rohkem võistkondlikule kokkumängule. Vaatame vastaste videot ning üritame oma leida sealt tugeva naiskonna nõrgad kohad. Loodame teha seekordse kogunemisega taas sammu edasi, et olla kevadel-sügisel valmis ka ise suurturniiri kvalifikatsioonis osalema," lisas Tibar.

Viimase sõpruskohtumise juba rohkem kui aasta aega tagasi lätlastega pidanud Eesti naiste koondis läheb põhiliselt palju vajatud kokkumängu harjutama. "Soome koondis on paberil kindlasti võimsama koosseisuga kui meie. Mitmed naised mängivad Rootsi ja Norra liigades ning põhjanaabrite klubid osalevad ka eurosarjas. Olen ise aastaid nende naiste käsipalli kõrvalt näinud ja meil on sealt palju õppida. Aga ega keegi ühtegi matši kaotama ei lähe ja meie eesmärk on siiski endast parim anda ja eks siis ole näha, mis see tulemus tablool on," lõpetas Tibar.

Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagriks:

Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal), Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia), Diana Laossaar, Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Inga Bušina, Angelina Samoylova, Jekaterina Rekand (kõik Reval-Sport/Mella) Veronika Fomina, Merili Heinla, Maarja Treiman, Eliisabet Põldver, Aleksandra-Jennifer Mednikova (kõik Aruküla/Mistra) Kerli Jõks, Gertu Jõhvikas, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan (kõik HC Tabasalu/Audentes) Angelina Samoylova (Reval-Sport/Kopli) Marjette-Maie Müntser (SK Tapa).

Peatreener: Taavi Tibar

Treenerid: Merit Moro ja Ella Kungurtseva

Mänedžer: Sten Toomla

Füsioterapeut: Triin Kont