Liis Rametta võitis Ironman California ning tagas pääsu MM-ile

Rametta ujus 3,8 km ajaga 52.07, sõitis 180 km rattaga ajaga 5:17.12 ning jooksis seejärel maratoni ajaga 3:09.03. Eestlanna pälvis esikoha nii F35-39 vanusegrupis kui ka üldarvestuses.

"Ujumine toimus allavoolu Sacramento jõge. Veetemperatuur oli 18 kraadi, seega tuli ujuda kalipsoga. Vesi ise oli kohati madal ja taimi täis ning jõe kallastel paiknesid kodutute telgid, kuid üldiselt ei saa väga kurta, sest aeg tuli tänu abistavale voolule 52 minutit," rääkis igapäevaselt täiskoormusega töötav kolme lapse ema peale võistlust.

"Seevastu esimene vahetusala, mis asus pesapallistaadionil, oli kokku 1,7 kilomeetrit ehk rattarajale pääsemiseks tuli esmalt joosta 1,25 kilomeetrit paljajalu asfaldi peal ning seejärel panna pähe kiiver ja jalga sõidukingad, mida ei tohtinud ratta külge panna ja nendega klõbistada veel 500 meetrit. See kõik võttis aega pea 11 minutit."

"Rattarada oleks ideaalis olnud väga kiire, aga loomulikult lubas võistluspäevaks korralikku tuult," jätkas Rametta. "Kohaliku ilmateate andmetel puhuski tuul 30 – 40 km/h, puhangutega kuni 55 km/h. Ratast pidi ikka korralikult kinni hoidma ja toituma targalt, et mitte ohtlikesse olukordadesse sattuda. Rattadistants peeti kahel ringil ja võistlejaid oli kokku 2800. Ilma ja tuult arvesse võttes jäin tegelikult oma ajaga väga rahule."

"Just teise ringiga saingi vahe teiste naiste ees sisse ja möödusin ka paljudest meestest. Jooksurajale läksin esimese naisena, liidritähist kandnud rattur jäi selja taha. See oli uus kogemus. Esimesel 15 kilomeetril oli väga hea enesetunne, kuid pärast seda hakkas midagi hõõruma ja hiljem tõmbasid jalalihased krampi. See tegi ärevaks. Jooksin enam-vähem okei tempoga edasi kuni 29. kilomeetril tundsin, kuidas enam ei saanud liikuda, sest tagalihas tõmbas täiesti krampi. Tegin väikse peatuse, paar venitust ja käimissammu ning seejärel suutsin jookmist jätkata. Niimoodi juhtus viimasel kümnel kilomeetril veel neli-viis korda. Õnneks oli edu teise koha ees üle 20 minuti ning esimest korda elus ületasin Ironmani finišijoone naiste üldvõitjana," rõõmustas Rametta.

Eestlanna varasem isiklik rekord oli 9:34.50, mille ta püstitas 2019. aastal Tallinnas peetud Ironmani võistlusel. Eesti rekord kuulub Maria Jänesele ajaga 9:28.46.

Ironman Californial võistlesid veel Denis Sivovol ja Kert Möldre. Sivovol teenis ajaga 10:28.16 vanuseklassis M40-44 18. koha ning Möldre ajaga 12:56.27 vanuseklassis M50-54 111. koha.