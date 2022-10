Wawrinka üllatas kodupubliku ees maailma kolmandat reketit

37-aastane Wawrinka sai esimeses ringis 6:4, 6:4 jagu teise asetusega Casper Ruudist (ATP 3.). Wawrinka murdis Ruudi servi kahel korral ja päästis kõik kolm vastase murdepalli.

"Minu jaoks on alati olnud hämmastav siin mängida. Samas on see alati olnud raske, sest ma olen alati närvis. Tahan oma fännidele näidata enda parimat mängu. Täna (teisipäeval - toim) läks mul natukene aega, et kohaneda, aga matš läks suurepäraselt ja olen enda esitusega väga rahul," rääkis Wawrinka pärast matši.

"Ma hakkan vanaks jääma, see on kindel. Viimased kaks aastat olen võidelnud vigastusega, millest polnud lihtne taastuda. Tänane võit on minu jaoks väga erilise tähtsusega ja loodetavast suudan ka edaspidi sama hästi mängida," lisas šveitslane.

Wawrinka kohtub teises ringis ameeriklase Brandon Nakashimaga (ATP 44.), kes oli 2:6, 7:6 (4), 6:4 parem Belgia esireketist David Goffinist (ATP 53.).

Avaringis langes asetatud mängijatest ka neljanda asetusega Marin Cilic (ATP 16.), kes jäi 4:6, 6:3, 6:7 (5) alla Arthur Rinderknechile (ATP 51.). Endine maailma esireket Andy Murray (ATP 49.) oli aga 6:7 (7), 6:3, 6:4 parem Roman Safiullinist (ATP 93.).