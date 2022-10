Suns tümitas Warriorsi, Klay Thompson teenis karjääri esimese eemaldamise

Suns võitis avaveerandi 37:29, kuid teine veerandaeg kuulus Warriorsile 37:35. Kolmandal veerandajal läks aga tuliseks, kui kohtunikud pidid kuue minuti jooksul välja jagama seitse tehnilist viga. Neist kaks teenis Warriorsi tagamängija Klay Thompson, kes visati pärast sõnavahetust Sunsi tähe Devin Bookeriga mängust välja. Tegemist oli neljakordse NBA meistri esimese eemaldamisega 651 tavahooaja mängu jooksul.

