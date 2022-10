Andres Toobal: mänguplaanist kinni pidamine hakkab paremaks muutuma

Selver/TalTech on hooaega alustanud positiivselt, kui liigatabelis hoitakse Tartu Bigbanki järel teist kohta. Punkte on koos 11, viiest seni peetud kohtumisest on võidetud neli. Ainus kaotus saadi Võru Barruselt.

Peatreener Andres Toobali hinnangul on meeskonna mäng aina paremaks muutunud. "Mänguplaanist kinni pidamine hakkab paremaks muutuma, sellega olen rahul. Ja jätkuvalt keskendume eelkõige oma asjadele, siin liigas on enamik mängijaid kõigile teada ja vastasele hetkel ülemäära ei keskendu. Pärnu vangerdab mängijatega kõvasti ja selleks peame valmis olema. Oluline on hoida keskendumist, mingit hinnaalandust Pärnu vastu teha ei saa, aga see nädal on mehed trennis olnud head ja loodan, et see kandub mängu edasi," sõnas Toobal.

TalTechi hea hoo üheks põhjuseks on ka sel hooajal diagonaalründajana mängiva Jan Markus Üpruse aina paremaks muutuvad esitused. "Võimeid tal on, peab lihtsalt koguaeg olema fokusseeritud ja mitte ka üle rabistama. Ta teab nüüdseks oma oskusi ja ka seda, mida peab tegema, et hästi mängida. Selle üle on hea meel ja püüame seda hoida ja veel edasi minna," lisas Toobal.

Pärnu meeskonna jaoks on hooaja algus seevastu olnud keeruline, kui kirjas on vaid üks võit Jekabpilsi Luši üle. Punkte on neil vaid kolm ja see annab tabelis viimase ehk seitsmenda koha. Peatreener Toomas Jasmin tõdeb, et olukord pole kiita, ent loodab siiski asjad paremuse poole pöörata.

"Trennis nähtuga olen üsna rahul, aga mängu pole me seda head olekut üle viia suutnud. Treeningprotsess annab lootust, et ühel hetkel see siiski juhtub. Ebastabiilsus iseloomustab meid siiani. Suur mure on oma serv, mis trennis tuleb välja, aga mängus mitte. Selver/TalTech on selles vastasseisus kindel favoriit ja kui me neid serviga võrgust eemale ei saa, on meil raske neile vastu saada," kommenteeris Jasmin eesootavat mängu.

"Samal ajal põrutab kevad meile juba suurel kiirusel vastu ja väga palju aega pole, et oma asju korda teha. Oleks vaja, et mõni mees end mängus rohkem näidata suudaks," ütles Jasmin, lisades, et kaks meeskonda toodud brasiillast pole sellised, kes hakkaks mänge otsustama. "Nemad polegi siia toodud mänge otsustama, vaid pigem abiks. Loodan siiski, et nemadki elavad rohkem sisse ja lähevad paremaks."

Kohtumine algab TalTechi spordihoones kell 19.00 ning on otsepildis nähtav ka Postimehe vahendusel.

Ülejäänud mängud peetakse laupäeval ja pühapäeval. Eesti klubidest saavad kodusaali eelist kasutada Pärnu ja Selver/TalTech. Pärnu vastaseks on laupäeval kell 17.00 Võru Barrus VK, Selver/TalTech võõrustab pühapäeval kell 17.00 telemängus Tartu Bigbanki. Ülejäänud kahes mängus lähevad vastamisi Läti klubid. Tabeliseisu ja ajakava saab vaadata siin.