Ajukahjustuse saanud Hollandi rattur teeb esimesi samme

30-aastane Pieters kukkus detsembris Alicantes. Ta läbis operatsiooni, viibis kunstlikus koomas ja toimetati jaanuaris kodumaale taastuma.

"Amy tunneb inimesi ära, mõistab, mida öeldakse ja on võimeline tegema üha enam toiminguid," kirjutas tema SD Worxi tiim aprillis. "Arstid ei saa veel öelda, millised püsivad sümptomid ja millised võimed talle ajuvigastuse tõttu jäävad."

Pietersi kodulehekülje teatel suudab jalgrattur nüüdseks kõrvalise abiga lühikest aega kõndida, aga mitte veel rääkida. "Viimasel ajal on Amyt raskem füüsilisteks harjutusteks motiveerida," seisis teates.

"Rääkida ta veel ei suuda, mistõttu on tal raske ennast arusaadavaks teha. Võimetus ennast väljendada teeb asjad mõnikord tema enda ja ka meie jaoks raskeks. Õnneks saab teda mänguga innustada. Peame iseenesestmõistetavaks, et ta valib oma hetke ise. Ja see hetk tuleb, sest äkitselt ta seisab!"

"Väikese abiga tõuseb ta toolilt ja astub oma sammud. Kui teda toetatakse, siis kõnnib ta lühikest aega. See on see, mida meile meeldib näha," lisati teates. "Amy otsustab tempo üle. On päevi, mil ta ei taha seda korrata ja tuleb päevi, mil ta soovib tõusta, alustab kõndimist ja teeb tõsise pingutuse."

Pieters on tulnud trekil kolmel korral madisoni maailmameistriks. Maanteesõidus on ta tulnud 2019. aastal EM-il grupisõidus hõbedale ja 2019. aasta MM-il segavõistkonnasõidus kullale.