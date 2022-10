Olesk pronksmedalist: kuni viimase seeriani juhtisin, jalg hakkas natuke tudisema

Pärast võistluse esimeses pooles lastud ringmärgi seeriaid oli Olesk kaheksandal kohal. Sarnaselt selle aasta Euroopa meistrivõistlustega, kus eestlane samuti pronksmedali võitis, tõusis ta ilmuva märgi seeriatega kokkuvõttes kolmandaks.

"Võistlus iseenesest oli keskpärane. Mingid asjad läksid oodatust paremini, mõnedes asjades on arenemisruumi. Kokkuvõttes hea lõpp võistlusele," lausus varem olümpiakiirlaskmises 30. kohale tulnud eestlane ERR-ile.

"Kaks kiiret osavõttu sai tehtud ja õnneks tuli ka medal. Kuni viimase seeriani juhtisin ja siis natuke kukkusin. Jalg hakkas natuke tudisema - ei ole midagi salata. Aga ei midagi hullu - pronksmedal on ka medal."

"Täiskaliibri harjutus ei ole see, kus tahaksin absoluutsesse maailma tippu jõuda. Pigem on see olümpiakiirlaskmine," jätkas Olesk. "Kõik medalid, mis on olnud olümpia kiirlaskumises - neid väärtustan palju rohkem."

"Hetkel on olümpiakiirlaskumise tase selline, et mõistus ja käsi tahavad, aga tehnikast jääb natuke puudu. Ei ole nii palju saanud harjutada," lisas Olesk ja selgitas ka kahe distsipliini vahet. "Kõige suurem vahe on see, et üks on olümpiaharjutus - lastakse olümpial. Teine ei ole, lastakse EM-idel ja MM-idel."

"Aga harjutuse iseloomu poolest... täiskaliibri harjutuses on täielik täpsuse osa sisse toodud. Ehk aega on palju, peame lihtsalt täpselt laskma. Olümpiakiirharjutuses seda võimalust ei ole - kogu aeg peab kiirelt ja täpselt laskma."

Olümpiakoht on veel võtmata

Oleski sõnul täitis ta tänavu miinimumprogrammi, aga alati on ootused kõrgemad. "Loomulikult olnuks see aasta kõige tähtsam olümpiakoha saamine. Aga seda kahjuks ei tulnud. Sellegipoolest arvan, et võib selle aastaga rahule jääda," ütles ta.

"Meil muudeti pärast Tokyot süsteemi totaalselt. Kõige lihtsam olnukski tänavu EM-ilt või MM-ilt kindlad kohad kätte saada ehk siis finaalis kas teine või neljas koht. Nüüd edasi läheb huvitavaks - mängima hakkab maailma reiting ja seepärast üritan järgmisel aastal võimalikult palju MK-etappidel osaleda."

"Praegu ei ole kõige parem," jätkas Olesk. "Eelmise aasta lõpus oli seis tunduvalt parem, sest olin paljudel võistlustel osalenud. Sel aastal oli miinimumprogramm - EM, MM -, aga kuna seal kõrgeid kohti ei tulnud, siis olen teine kümne lõpus või kolmanda alguses."