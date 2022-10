Kessel jõudis võimsast NHL-i rekordist mängu kaugusele

Nimelt oli see Kesselile 989. järjestikune mäng NHL-is ja sellega kordas ta Keith Yandle'i rekordit. Eeldatavasti võtab Kessel Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul rekordi enda nimele. 35-aastase Kesseli seeria algas 2009. aasta 3. novembril. Praeguseks karjääri lõpetanud Yandle mängis 989 järjestikuses matšis 2009. aasta 26. märtsist kuni tänavu 29. märtsini.

Kessel viskas Maple Leafsi vastu esimesel perioodil ka värava, aga pärast Toronto klubi vaiet värav tühistati. Lõpuks jäi Kesselil kirja üks väravasööt.

"Arvasin, et skoorisin, aga on, nagu on. Vähemalt saime kohe pärast seda värava ja see on ainus, mis loeb," ütles Kessel.

Golden Knightsi eest tegid skoori Nicolas Roy, Chandler Stephenson ja Michael Amadio, Logan Thompson tõrjus 23 pealeviset. Toronto ainsa värava viskas William Nylander, Ilja Samsonov tegi 30 tõrjet.

Tulemused:

New Jersey – Washington 3:6

Ottawa – Dallas 4:2

Edmonton – Pittsburgh 6:3

Winnipeg – St. Louis 4:0

Las Vegas – Toronto 3:1

Vancouver – Carolina 2:3