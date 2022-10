Gert Krestinov: rada oli hästi ettevalmistatud

Saku Tankodroom krossil kihutasid lisaks Eesti sõitjatele ka külalised Lätist, Leedust ja Soomest. Rajal käisid nii noored, tipud kui veteranid. Tugeva võistluse korraldas Andres Krestinov oma poja Gert Krestinoviga, kes MX1 klassis Andero Lusbot edestades ka liivasel kodurajal esikoha napsas.

"Rada oli hästi ettevalmistatud, et see on teada tuntud raske rada - minu kodurada. Väga mõnus päev oli. Meil oli palju tihedat tööd, et see kõik siin üles panna ja korraldada," ütles Gert Krestinov.

MX-2 klassis teenis kahe sõidu kokkuvõttes esikoha Meico Vettik, kes on uueks hooajaks löönud käed Itaalia TM Racinguga.

"Käed on löödud ja nüüd juba olen paar nädalat treeninud Itaalias ja tsiklit testinud, et on hästi sujunud. Nüüd tuleb Eestis natukene puhata," ütles Vettik.

Pikale hooajale värvika lõpu pakkunud Saku Tankodroom krossil olid koduseid olusid arvestades ka igati korralikud rahalised auhinnad. MX1 klassi võitja teenis tuhat eurot.