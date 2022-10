Varem Pirital treeninud maadluskoondis leidis omale uue treeningpaiga

Haamriga rassinud Epp Mäe pole ala ega ametit vahetanud. Haamri võttis ta kätte talgupäeval, et Lasnamäel saaks kiirelt sobiva ilme saalid, kus teha maadlustreeninguid.

"Siin sellest saalist saab siis meie Eesti Maadlusliidu uus saal. Me pidime kahjuks välja kolima Pirita spordihoonest, mis teadagi on tänaseks uksed kinni pannud ja meie uus saal saab siia ja täna teemegi siin tööd, et saaksime peagi matid maha panna," ütles Epp Mäe.

Mäe lõi lammutamisel ja ehitamisel käed külge, et Lasnamäel asuvad uued ruumid saaks maadlejatele sobiliku ilme.

"Siin on küll lõhkumist, küll koristamist, küll ehitamist. Kuhu käsi külge hakkab, et seda teen. Maadlusliit pidi tükk aega otsima seda saali, mis sobiks meile nii hinna kui asukoha poolest ja tundub, et see saab olema väga hea valik," lisas Mäe.

Septembris MM-iga kulmineerunud hooaeg oli Mäele edukas. Teist aastat järjest võitis ta mõlemal tiitlivõistlusel medali, tuues EM-ilt hõbeda ja MM-ilt pronksi.

"Ma arvan, et me jätkame sama tööga, mis me oleme teinud. Mida saame aga paremini teha on veel läbi käia erinevad taktikalised võimalused. Viimane MM, et see matš, mis kaotasin oli puhtalt minu enda taktikaline viga. Just sellised pisikesed nüansid, mis on sellistes matšides väga olulised," kommenteeris Mäe.

Järgmisel aastal jagatakse MM-il juba Pariisi olümpiapääsmeid. Kui keha lubab, siis püüab ta erinevate taktikate ja tehnikate lihvimiseks, teha rohkem starte.

"Eelmine hooaeg meil oli võistluseid pigem vähe, kuna mul olid põlve probleemid. Uuel hooajal, kui keha peab vastu ja ise olen terve, siis võiksime teha rohkem võistluseid, mis annavadki selle matši kogemuse," sõnas Mäe.

Uue hooaja esimese võistluse plaanib Mäe teha jaanuaris.