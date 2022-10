Eesti kurlingumeeskond saavutas MK-etapil teise koha

Eesti esinduskoondise kapten Eduard Veltsman kommenteeris, et turniiri eesmärk sai saavutatud. "Meie eesmärk oli saada kolme parima hulka ning oleme oma saavutusega rahul. Tuleb küll tunnistada, et sel korral ei saanud me finaalis näidata oma parimat mängu ja Läti esindusvõistkond oli sel päeval erinevates mänguaspektides meist tugevam," sõnas Veltsman.

Finaalkohtumises oli vastaseks Läti esinduskoondis kapten Martins Truksansi juhtimisel. Kolmandas voorus võtsid lätlased kolm punkti, kuid finaalkohtumise tulemuse otsustas seitsmes voor, kus lätlased said viis punkti. Kohtumine lõppes lätlaste 9:3 võiduga.

Poolfinaalis oli Eesti koondise vastaseks tugev Saksamaa esindus ning Veltsmani meeskond alistas vastase tulemusega 6:5. Tasavägises veerandfinaalis alistasid eestlased 7:6 Rootsi meeskonna. Alagrupi mängud lõpetas Veltsmani meeskond kolme võidu ja ühe kaotusega.

Eesti meeste koondis võistles MK-etapil koosseisus: kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Konstantin Dotsenko, Janis Kiziridi, Igor Dzenzeljuk. Kokku võistles kümme meeskonda.

Eesti kurlingu esinduskoondis valmistub eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus mängitakse B-divisjonis. Eesmärgiks on jõuda A-divisjoni ning selleks tuleb Eesti meeskonnal jõuda kahe parima hulka. Järgmiseks ettevalmistusturniiriks on kahe nädala pärast toimuv Praha MK-etapp.