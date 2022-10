Selgusid 24 kandidaati Eesti korvpallikoondise MM-valikmängudeks

Eesti rahvuskoondis, kes lõpetas septembris toimunud 2022. aasta EM-finaalturniiri 19. kohal ning tõusis FIBA Euroopa edetabelis 22. kohale, kuulub MM-valikmängude teises ringis ühte alagruppi Soome, Rootsi, Sloveenia ning esimesest ringist tuttavate Saksamaa ja Iisraeliga. Valikmängude teist ringi alustasid eestlased augusti lõpus, kui võõrsil tunnistati Sloveenia ning nende superstaari Luka Doncici 104:83 paremust ning koduväljakul kaotati Soome koondisele 68:76.

J-alagrupis kahe võidu ja kuue kaotusega kuuendal kohal paiknev Eesti koondis koguneb 7. novembril Tallinnas ning novembrikuu esimene valikmäng peetakse reedel, 11. novembril kell 19.00 Saku Suurhallis Rootsi vastu. Piletid mängule on saadaval Piletitaskus.

"Kõik mängud on koondise jaoks olulised. Maailmameistrivõistlustele kvalifitseerumine pole võib-olla enam nii tõenäoline, aga koondis ei kogune väga tihti ning igal mängul on protsessis oluline roll. Me soovime oma kohta FIBA edetabelis parandada ning samuti on mõnel mängijal võimalus taas koondisega liituda või teha debüüt ning saada väga head mängud Soome ja Rootsiga," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala eelseisvate mängude eel.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid:

Siim-Markus Post (Viimsi/Sportland)

Kasper Suurorg (Joventut Badalona)

Kristian Kullamäe (BC 7bet-Lietkabelis)

Märt Rosenthal (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Rain Veideman (Tallinna Kalev/Audentes)

Martin Paasoja (IR Reykjavik)

Mikk Jurkatamm (Nutribullet Treviso Basket)

Robin Kivi (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Joonas Riismaa (Happy Casa Brindisi)

Martin Dorbek (BC Kalev/Cramo)

Robert Valge (Pärnu Sadam)

Henri Drell (Windy City Bulls)

Artur Konontšuk (BC Kalev/Cramo)

Hendrik Eelmäe (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Hugo Toom (BC Kalev/Cramo)

Tanel Kurbas (BC Kalev/Cramo)

Sander Raieste (Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz)

Siim-Sander Vene (Hapoel Jerusalem B.C.)

Mihkel Kirves (Pärnu Sadam)

Kregor Hermet (Start Lublin)

Kristjan Kitsing (BC Kalev/Cramo)

Rauno Nurger (Gipuzkoa Basket)

Matthias Tass (MKS Dabrowa Gornicza)

Maik-Kalev Kotsar (Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz)