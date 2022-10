Tammeka naiskond lõi kahekohalise arvu väravaid, suur võit ka Sakule

Naiste jalgpalli meistriliiga eelviimases voorus teenisid kolm punkti Tallinna Flora ja Pärnu Vaprus. Suureskoorilised võidud said kirja Saku Sporting ja Tartu Tammeka. Ühtlasi sai selgeks, et Tallinna Kalev teenib tänavu kolmanda koha.

JK Tabasalu naiskond võõrustas eelviimases voorus valitsevat meistrit FC Florat. Kaks vooru enne hooaja lõppu oli Tabasalul lootust tõusta ka kolmandaks, kuid selleks oleks vaja olnud Flora alistada, kirjutab jalgpall.ee.

Külalised asusid kohtumist juhtima üheksandal minutil, kui nurgalöögist tulnud palli lõi peaga võrku Kristina Teern. Tabasalu viigistas 46. minutil, kui tabamuse sai kirja Anette Salei. Ühtlasi oli see esimeseks väravaks, mis Tabasalul on õnnestunud tänavu Flora võrku lüüa. Sellele oli Floral siiski kiire vastus olemas, kui taaskord oli täpne Teern. Kohtumise viimane värav sündis 73. minutil, kui Mari Liis Lillemäe tsenderdus leidis tee võrku ja kindlustas Florale 3:1 võidu. Flora võit tähendas ühtlasi ka seda, et Tabasalu ei saa enam püüda kolmandal kohal olevat Tallinna Kalevit, kes jääb viie punkti kaugusele.

Reedel toimunud vooru esimeses mängus õnnestus Pärnu Vaprusel võõrsil alistada Põlva Lootos 5:3. Kuigi 10. minutil jäädi Kärt Hüdsi väravast kaotusseisu, siis avapoolajal pööras Vaprus ikkagi seisu enda kasuks ja läks vaheajapausile 4:1 eduseisus. Teise kolmveerandtunni jooksul sai Lootos küll kirja kaks väravat, ent 86. minutil pani mängule punkti Gerli Israel, kes kohtumise resultatiivseimana tegi kübaratriki.

Suure võiduga väljus eelviimasest voorust juba varasemalt hõbemedalid kindlustanud Saku Sporting, kes alistas oma lähima konkurendi Tallinna Kalevi lausa 7:0. Resultatiivsed olid Katriin Saulus ja Riin Satsi, ent viis väravat sai kirja Emma Treiberg, kes tegi sellega suure sammu väravaküttide esikoha suunas. Üks voor enne hooaja lõppu edestab ta nüüd Flora mängijat Lisette Tammikut nelja tabamusega. Viimases voorus on vastamisi just Flora ja Sportingu naiskonnad.

Tartu Tammeka naiskond teenis oma tänavuse hooaja suurima võidu, kui koduväljakul oldi Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonnast üle 11:0. Enim väravaid sai enda nimele 16aastane Aleksandra Orlova, kes sahistas vastaste võrku lausa neljal korral. Kübaratriki tegi aasta lõpus 17. sünnipäeva tähistav Marie Kiivit. Lisaks oli kahel korral resultatiivne Renate-Ly Mehevets ning jala said valgeks Eva-Maria Niit ja Wanda Prost.

Naiste meistriliiga viimase vooru kohtumised ootavad ees selle nädala lõpus. Reedel on kell 20 vastamisi Tartu Tammeka ja Põlva Lootos. Laupäeval, 29. oktoobril kohtuvad kell 12.30 JK Tabasalu ja Tallinna Kalev. Pühapäeval tõmmatakse hooajale joon alla, kui kell 12 võõrustab Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond Pärnu Vaprust. Kell 12 saab Sportland Arenal avavile ka Soccernet TV mäng, kus FC Flora kohtub Saku Sportinguga ning mängu järel antakse Florale üle ka meistrikarikas.