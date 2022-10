Itaalia siseasjaks kujunenud Napoli turniiri finaalis võidutses Musetti

Itaalias Napolis toimunud madalaima kategooria ATP tenniseturniiril jõudsid kodupubliku rõõmuks finaali Lorenzo Musetti ja Matteo Berrettini, edu saatis neist esimest.

Turniirile neljanda asetuse teeninud 20-aastane Musetti alistas mulluse Wimbledoni finalisti 7:6 (5), 6:2. Sealjuures kestis avasett koguni tund ja 22 minutit.

"Ma ei mänginud oma parimat tennist, sest olime mõlemad üsna emotsionaalsed, üsna närvis," sõnas karjääri teise tiitli võitnud Musetti pärast triumfi. "Matš oli väga pingeline, aga tähtsatel hetkedel mängisin paremini. Oma pere, selle publiku ees mängida on väga tore. See on mulle väga suureks võiduks ning mu karjääris tähtsaks momendiks."

Pühapäeval lõppes ATP 250 kategooria turniir ka Belgias Antwerpenis, kus maailma edetabelis üheksandale kohale tõusnud kanadalane Felix Auger-Aliassime alistas 6:3, 6:4 ameeriklase Sebastian Korda (ATP 33.).