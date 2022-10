Eesti käsipalliklubid jätkasid Balti liigas edukalt

Pühapäeval jätkusid käsipalli Balti liiga teise vooru kohtumised, kui Eesti klubidest läksid omavahel vastamisi SK Tapa N.R Energy ja HC Tallinn. Viljandi HC ja Mistra kohtusid koduväljakul vastavalt Läti klubide ASK Zemessardze/LSPA ning HK Ogre/HYDROX-iga. Põlva Serviti jätkas Leedu tuuri matšiga eelmise hooaja kohaliku meistri, VHC Sviesa vastu.

Laupäeval väljusid eestlased lahingutest maksimumpunktidega ning tulemusi vaadates mindi võitlustulle ka pühapäeval vaid positiivsete ootustega.

Sel nädalavahetusel ühe kohtumisega piirdunud SK Tapa/N.R Energy ja HC Tallinn läksid pühapäeval vastamisi esimesena mainitu koduväljakul. Balti liigat alustati eriilmeliselt, kui lääne-virulased said kahe kõva Leedu tiimi vastu kolm punkti, kuid Tallinn pidi samade vastaste nappi paremust tunnistama. Mängu alustas omale iseloomuliku lärmaka kodupubliku ees paremini Tapa, kelle eduseisuks viskas Igor Berežnõi kümnendal minutil 7:4. Tallinn tuli küll treener Risto Lepa võetud time-out'i järel veidi lähemale, kuid poolaja lõpuks suutsid lääne-virulased siiski ohjad tugevalt enda kätte haarata ja Endrik Jaanise värava järel seisult 17:9 teisele poolajale vastu minna.

Järgmise perioodi algus mängu suurt muudatust ei toonud, võistkonnad skoorisid kordamööda ning kuigi HC Tallinn hoidis vahet samana, liiga lähedale vastastele ei saadud. Poolaja keskpaigas viskas pealinlaste Karmo Harju seisuks 19:25. Mäng enam põnevaks ei läinud ning lõpuks kindlustas Trivo Vaiguranna värav seisuga 33:23 Tapale kindla võidu.

Võõrustajate suurimad skoorijad olid Berežnõi kuue ja Jaanis viie väravaga. Pealinlaste poolelt tabas Markus Oliver Mädo viiel korral. "Meil oli täna pandud kindlad eesmärgid, kui palju väravaid peaksime vastastel visata laskma ning mitu ise skoorima. Suutsime oma asjadest kinni pidada ning lõpus isegi noorematele platsiaega jagada. Tallinn on hetkel haavatav ning neil ei olnud täna piisavalt pallureid kaasas, et meiega võidu joosta," olid koondise ja Tapa mängumehe Kaspar Leesi, esimesed mõtted pärast matši.

Viljandi HC ja Mistra jätkavad Balti liigas täiseduga

Kui laupäeval alistasid mõlemad Eesti võistkonnad kindlalt Läti klubid ASK ja Ogre, siis pühapäeval vahetati vastased ja peeti nädalavahetuse teine kohtumine. Mistra osalusel toimunud kohtumine algas madalaskooriliselt ja kuigi Ogre jäi juba esimeste minutite jooksul neljakesi mängima, siis eestlased seda ära kasutada ei suutnud ja 11. minutil tegi lätlaste Gustav Batna seisuks 4:4. Kui 19. minutil särasid tablool veel viiginumbrid 9:9, siis edasi hoidis Ogre võõrustajaid kuival ning viskas ise samal ajal kolm väravat. Mistra treener Jüri Lepp oli sunnitud aja maha võtma. Juhendaja sõnad mõjusid ning garderoobi mindi juba koduvõistkonna 15:14 eduseisus.

Teise perioodi algus jätkas võrdsete tiimide lahingus, kus Mistra püsis siiski paariväravalises eduseisus. Rauno Ausi kaks järjestikust väravat andsid koduvõistkonnale 40. minutiks 25:22 juhtseisu. Viis minutit enne mängu lõppu suurendasid Marko Slastinovski ja Vladõslav Naumenko tabamused võõrustajate edu juba viie peale. Kuigi mõned hetked enne lõppu tegid Arukülas pallinud Jüri Lepa hoolealused veel mõned pallikaotused, siis oli kätte mängitud edu siiski piisav, et 31:29 võiduga edukas nädalavahetus lõpetada.

Mistra tulemuslikemad mängijad olid pühapäeval Rauno Aus 11 ja Serhi Orlovski kümne väravaga. Lätlastel tabasid Intars Jomants ja Rihards Leja seitsmel korral. "Üldises pildis ei olnud täna meie poolt hea esitus. Rünnaku poolega võis rahul olla ning oma kiired suutsime efektiivselt ära lahendada, aga kaitses ei saanud hakkama. Kokkuvõttes tuleb rahul olla, et nädalavahetuse kahe punktiga lõpetasime," kommenteeris eestlaste paremsisemine Marko Slastinovski.

Viljandi HC alustas ASK Zemessardze/LSPA vastu trummipõrina saatel võimsalt, kui Ott Variku efektse söödu realiseeris joonelt õhku lennanud Aleksander Pertelson. Kümnendaks minutiks kasvatas koduvõistkond edu juba 8:3 peale. Võõrustajad suutsid peamiselt poolkiirete abil vahet hoida ja nendest järjekordse realiseeris kuus minutit enne perioodi lõppu Kristjan Koovit, viies nii viljandlased 16:12 ette. Poolaja peategelaseks kujunes Varik, kelle seitsme värava sekka kuulus ka eelviimane ning garderoobi mindi seisult 21:15.

Teise poolaja alguses võitles Viljandi kõvasti kaitses ning Variku hoog ei raugenud. 49. minutil juba oma kaheteistkümnenda värava visanud mees tõi tabloole numbrid 26:17. Mängu lõpp enam pinget ei pakkunud ning mõlemad meeskonnad veeretasid rongi kohustuslikult finišisse. Lõppseisuks tegi Hendrik Koks 35:22. Mulkide tulemuslikem oli loomulikult Varik, kelle arvele kogunes lõpuks 14 väravat. Lätlastelt vastas Kristers Rihards Ozols kuue tabamusega. "Täna kaitse pidas ning saime selle pealt lihtsaid kiirrünnakuid. Teadsime, et vastastele tempo ei meeldi ning suutsime selle üleval hoida. Eesmärgiks pandud neli punkti võtsime sellelt nädalavahetuselt, see on kõige tähtsam," kommenteeris Varik pärast kohtumist.

Põlva Serviti oli üle ka Leedu meistrist

Serviti jätkas teist päeva Leedu turneel, kus pühapäeval mindi vastamisi VHC Sviesaga, kes eile alistas ZRHK Tenax Dobele. Tempokalt alanud matšis skooriti alguses palju ning kordamööda. Üheksandal minutil viis Alfred Timmo põlvakad 6:5 ette ja vaid hetked hiljem tõi Valdas Drabavičius juba oma neljanda tabamusega tabloole taas viiginumbrid. Suureskooriliselt ka jätkati ning taaskord ohtralt kiirrünnakuid jooksnud põlvakad võtsid vaheajale kaasa 21:19 edu.

Teise perioodi algus kuulus täielikult eestlastele, Henri Sillaste skooris neljal korral ning Serviti läks 34:24 ette. Sellest Leedu meister enam taastuda ei suutnudki. Lõpus hoidsid põlvakad oma edu ning lõppskooriks tegi Mathias Rebane 45:33. Eesti tiimi resultatiivseimad olid Henri Sillaste üheksa, Alfred Timmo seitsme ja Hendrik Varul kuue tabamusega. Sviesa poolelt vastasid Mantas Urvikis üheksa ja Skirmantas Pleta seitsme väravaga. "Vastane üritas esimesel poolajal tempo väga kõrgele tõsta ning eks nad sellest maksid ka teisel perioodil oma lõivu. Meile selline stiil meeldib ning nagu visatud väravate arvust on näha, siis olime täna selles edukamad," rääkis Serviti ääremängija Henri Sillaste.

Ainsas kohtumises, kus eestlased ei osalenud alistas ZRHK Tenax Dobele HC Amberi 36:24. A-alagrupis jätkavad Viljandi ja Mistra pärast nelja kohtumist täiseduga. II rühmas mängiv Põlva on samuti kolmes mängus vaid võite tunnistanud. SK Tapa tõusis võiduga teisele kohale olles kogunud kolme matšiga viis punkti. HC Tallinn ei ole veel punktiarvet avanud. Resultatiivsustabeli tipust leiame neli Eesti tiimide esindajat: Ott Varik Viljandist, Serhi Orlovski Mistrast, Hendrik Koks Viljandist ning Henri Sillaste Servitist on visanud vastavalt 32, 32, 24 ja 23 väravat. Balti liiga järgmised kohtumised peetakse novembri keskel, kui N.R Energy sõidab külla lätlaste Tenax Dobele-le ning HC Tallinn võõrustab Servitit.

Balti liiga nädalavahetuse tulemused:

22. oktoober

17.00 HC Amber – Põlva Serviti (Leedus) 28:36

17:00 Mistra – ASK Zemessardze/LSPA (Aruküla spordihall) 33:23

18:00 Viljandi HC – HCHK Ogre/HYDROX (Viljandi spordikeskus) 36:31

23. oktoober

14:00 SK Tapa/N.R Energy – HC Tallinn (Tapa Spordikeskus) 33:23

14:00 VHC Sviesa – Põlva Serviti (Leedus) 33:45

14:00 Mistra – HK Ogre/HYDROX (Aruküla Spordihoone) 31:29

18:00 Viljandi HC – ASK Zemessardze/LSPA 35:22