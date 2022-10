Dembele suur mäng aitas Barcelona kindla võiduni, Napoli hoog ei rauge

Kodumeeskond otsustas kohtumise saatuse avapoolaja alguses, kui kümneminutilise perioodi jooksul löödi kolm väravat. Ousmane Dembele avas skoori 12. minutil, kuus minutit hiljem andis prantslane resultatiivse söödu Sergi Robertole ning 22. minutil Robert Lewandowskile. Väravasöötude kübaratriki vormistas Dembele 73. minutil, kui tema eeltöö realiseeris Ferran Torres.

Barcelona on 11 vooruga kogunud 28 punkti ning kaotab põlisele rivaalile Madridi Realile kolme silmaga. Kolmandal kohal oleval Madridi Atleticol, kes alistas pühapäeval Antoine Griezmanni kahest väravast Real Betisi 2:1, on 23 punkti.

Itaalias jätkab hiilgavas hoos Napoli. Victor Osimheni 80. minuti värav tõi neile 1:0 võidu AS Roma üle ning Napoli on nüüd kõigi sarjade peale võitnud juba 11 mängu järjest. Heas vormis on ka Rooma Lazio, kes alistas Mattia Zaccagni ja Felipe Andersoni väravatest 2:0 Atalanta ning pole nüüd liigas endale lubanud lüüa väravat kuues järjestikuses mängus.

Napolil on liidritena 29 punkti, teisel kohal olev AC Milan on kogunud 26 ja Lazio ning Atalanta 24 silma.