Chris Paul jõudis ümmarguse tähiseni, Pelicans jäi ilma mõlemast staarist

Korvpalliliigas NBA on Los Angeles Lakers hooaega alustanud kolme järjestikuse kaotusega, pühapäeva õhtul jäädi alla kõik kolm senist mängu võitnud Portland Trail Blazersile.

Eelmise põhihooaja parim meeskond Phoenix Suns alistas 112:95 Los Angeles Clippersi. Phoenixi võidumängus jõudis ümmarguse saavutuseni 37-aastane mängujuht Chris Paul, kellest sai John Stocktoni ja Jason Kiddi järel kolmas 11 000 resultatiivse sööduni jõudnud mängija NBA ajaloos. Ühtlasi on Paul esimeseks mängijaks, kes on karjääri jooksul kogunud vähemalt 20 000 punkti ja 11 000 resultatiivset söötu.

New Orleans Pelicans kaotas kodusaalis lisaaja järel Utah Jazzile 121:122, aga kahe võidu kõrvale esimese kaotuse saanud tiimi jaoks võib suuremaks mureks olla see, et mängust pidid vigastuse tõttu lahkuma nii Zion Williamson kui Brandon Ingram. Kui Williamson tegi kukkudes viga puusale, põrkas Ingram peadpidi kokku tiimikaaslase Naji Marshalliga.

LeBron James vskas 31 punkti, võttis kaheksa lauapalli ning jagas kaheksa korvisöötu, kuid ei suutnud Los Angeles Lakersit päästa 104:106 kaotusest täiseduga jätkavale Portland Trail Blazersile. Lakers tabas 33-st kaugviskest vaid kuus. Sama palju saatis kolmesejoone tagant viskeid teele tiitlikaitsja Golden State Warriors, aga nemad tabasid 14 korda ja alistasid Sacramento Kingsi 130:125. Steph Curry arvele jäi 33, pingilt sekkunud Jordan Poole lisas 24 punkti.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 109:126

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 117:107 (la)

OKC Thunder - Minnesota Timberwolves 106:116