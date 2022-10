19-aastane taanlane alistas finaalis Tsitsipase

Rune võitis oma karjääris teise ATP turniiri. Tund ja 35 minutit kestnud matšis oli Tsitsipasel taanlase vastu kasutada vaid üks murdepall, mille Rune tõrjus.

See oli Rune jaoks kolmas kord, kui ta suutis võita maailma parima viie hulka kuuluvat tennisisti.

"See oli minu poolt uskumatu matš," ütles Rune pärast matši antud intervjuus. "Teadsin, et see saab olema raske, kuid püüdsin lihtsalt mänguplaanist kinni hoida. Pidin täna mängima oma parimat tennist ja hea, et suutsin oma taset näidata. Olen üliõnnelik," sõnas Rune.

"See oli täiuslikkusele väga lähedal. Stefanos on hämmastav mängija, kes teeb selle alati keeruliseks. See oli ülimalt lõbus matš, mida mängida," lisas Rune.

Varasemalt sel hooajal võitis Rune Münchenis toimunud ATP turniiril tiitli, kui alistas sel hetkel maailma edetabelis kolmandal kohal olnud Alexander Zverevi.