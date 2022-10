Voolaid Kaljust möödumisest: on hea, et saime jälle initsiatiivi enda kätte

"Levadia mängis hästi ja meie võib-olla ei jaksanud piisavalt nii hästi kui esimesel poolajal. Saime mingi moment eduseisu ja eduseis paneb sind alateadvuses hoidma. Tuleb mütsi kergitada hea Levadia ründekvaliteedi eest," ütles Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.

Paide kerkis tabelis Kaljust mööda ning Voolaiul oli hea meel, et initsiatiiv on nende käes, kuna kolm vooru enne lõppu juhitakse kahe punktiga Kalju ees.

"See on sport ja meil on kümme võistkonda, kes kõik pingutavad ja annavad iga päev treeningutel maksimumi. Loomulikult on hea, et me saime praegu jälle selle initsiatiivi enda kätte," lisas Voolaid.

Levadia peatreeneri Nikita Andreevi sõnul andis meeskond Paidele hea lahingu, kuid kaks viga maksid neile kätte.

"Jalgpallis "peaaegu" ei maksa - mängida tuleb ikkagi 90 minutit. Minu hinnangul mängisime teisel poolajal täie jõuga, tegime kaks viga, millest löödi meile kaks väravat, aga me lõime siiski küllaga momente. Võib-olla esimese poolaja lõpus andsime natuke initsiatiivi käest, aga üldiselt andsime Paidele tubli lahingu - on nad ju meeskond, kes võitleb kolmanda koha nimel," ütles Levadia meeskonna peatreener Nikita Andreev.

Parima mängija auhinna teenis võiduvärava löönud Kristofer Piht, kelle sõnul oli see tal üldse esimene pealelöök mängu jooksul.

"Ma arvan, et kergendus oli suur. See oli mul esimene pealelöök siin mängus, lõin kohe ära õnneks. Lõime 1:0 teisel poolajal ära ja suhteliselt tublisti mängisime. Neil väga palju võimalusi ei olnud," ütles parima mängija auhinna teeninud Kristofer Piht.