Kogu mängu juhtinud Viimsi alistas ühisliigas Tallinna Kalevi

Viimsi asus mängu kohe esimestest sekunditest juhtima ning võitis esimese veerandaja 24:13. Teisel veerandajal ei saanud Viimsi üldse oma mängu käima, kuna Kalevile suudeti visata vaid viis punkti. Kalev vähendas küll vahet, kuid juhtima ei suudetud siiski minna. Poolajale mindi 29:29 viigiseisul.

Kolmanda veerandaja võitis jällegi Viimsi 19:13 ning kuigi viimasel veerandil tuli Kalev ohtlikult lähedale, siis ei suudetud ikkagi juhtima minna.

Mängu parimana viskas Rasmus Andre (Tallinna Kalev/Audentes) 22 punkti. Rain Veideman toetas teda 18 punktiga ning 40. aastaseks saanud Kristjan Kangur viskas 12 punkti. Viimsi parimad olid Devin Lee Harris ja Karl-Johan Lips vastavalt 15 ja 14 punktiga.

Viimsi on tabelis üheksandal kohal. Neljast mängust on nad võitnud kaks. Tallinna Kalev/Audentes sai kolmanda kaotuse ning on tabelis 13. kohal.