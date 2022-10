Mäesuusa MK-sarja avaetapil võidutses suures slaalomis Odermatt

"Ma ei olnud tegelikult kindel, kas sellest võiduks piisas," ütles 25-aastane Odermatt pärast võistlust. "See oli tõesti suur võitlus, konarlik ja raske, lumi läks aina hullemaks. Tõesti oli raske suusatada ja vist kõik tegid mingeid vigu. Nii et ma olen tõesti õnnelik," lisas Odermatt.

2022. aastal Pekingis suures slaalomis olümpiavõitjaks tulnud Odermatt võidutses ka eelmise hooaja algul Söldenis. "See on suurepärane algus uuele hooajale. Sölden on alati eriline ja hea tulemuse saavutamine on väga oluline. See annab kindlustunde, et tegid suvel kõik õigesti ja järgmistel võistlustel on lihtsam suusatada," kommenteeris Odermatt.

Odermatt kinnitas suures slaalomis oma ülekaalu. See oli tema karjääri 12. maailmakarika etapivõit.

Teise koha sai Sloveeniast pärit Zan Kranjec, kes kaotas võitjale 0,76 sekundiga ning kolmandale kohale tuli norralane Henrik Kristoffersen (+0,97).

Meeste kiirlaskumise etapp Šveitsis, Zermatt-Cervinias jääb vähese lume tõttu ära, seega toimub järgmine etapp Austrias, Lech-Zürsis, 13. novembril.