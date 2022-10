MotoGP maailmameister selgub viimasel etapil Valencias

Mootorrataste ringrajasõidu kuninglikus sarjas MotoGP, võidutses Malaisias toimunud 19. etapil itaallane Francesco Bagnaia (Ducati) ning kasvatas oma edu teisel kohal oleva prantslase Fabio Quartararo (Yamaha) ees.

Malaisia etapil startis parimalt kohalt hispaanlane Jorge Martin (Pramac Ducati) ning asus ka võistlust juhtima, saades esimestel ringidel teiste ees edumaa sisse. Teise koha võttis sisse alles 9. kohalt startinud Bagnaia ning kolmandale positsioonile rabeles end samuti Itaalia sõitja Enea Bastianini (Gresini Ducati).

14 ringi enne võistluse lõppu Martin kukkus ning katkestas. Liidripositsiooni võtsid üle Bagnaia ja Bastianini. Prantslane Quartararo oli veidi maha jäänud ning üritas kahte esimest kinni püüda.

Bagnaia sõitis pikalt esikohal, kuid Bastianini läks võistlusmaa keskel Bagnaiast mööda ning asus juhtima. Seejärel hakkas liidrite edumaa Quartararo ees vähenema. 3,3 sekundi pealt jõudis Quartararo 1,5 peale, kuid siiski ei suutnud ta Ducatisid kinni püüda. Bagnaia läks enne sõidu lõppu Bastianinist mööda ega andnud enam oma positsiooni käest. Bagnaia võitis etapi Bastianini ja Quartararo ees. Kolmandalt kohalt startinud Marc Marquez lõpetas sõidu seitsmendana.

Enne viimast etappi juhib MM-sarja Bagnaia 258 punktiga. Quartararo on kogunud 235 punkti. Kolmandal positsioonil oleval Aleix Espargarol (Aprilia) on 212 punkti. Bastianini on neljas 211 punktiga.

Enne viimast etappi, mis sõidetakse 6. novembril Hispaanias, Valencia ringrajal, on Bagnaia edu teisel kohal oleva Fabio Quartararo ees 23 punkti. Bagnaia tuleb maailmameistriks juhul, kui ta teenib vähemalt kaks punkti ehk saab 14. koha. Kui Quartararo tahab maailmameistriks tulla, peab ta sõidu võitma ning Bagnaia ei tohi lõpetada 14 parema seas.

Viimati sai Ducati maailmameistritiitli 2007. aastal, kui meistriks krooniti Casey Stoner.