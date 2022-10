Ogier: see oli Benji esimene võit, olen tema üle väga õnnelik

Juba reede lõunal liidrikoha haaranud Ogier hoidis seda kindlalt lõpuni. Mullu teatas ta täiskohaga sõitjakarjääri lõpetamisest ja on tänavu teinud kaasa vaid neli rallit.

Seejuures vahetus ka kaardilugeja - kui 54 senist etapivõitu olid tulnud koos Julien Ingrassiaga, siis tänavu istub kaheksakordse maailmameistri kõrval Benjamin Veillas.

"See on Benji esimene võit, nii et ma olen tema üle väga õnnelik!" lausus 38-aastane prantslane finišis. "Fantastiline on võita, sest see oli võistkonna jaoks tähtis nädalalõpp. Selliseid tulemusi pole alati lihtne saada ja see hooaeg on olnud väga domineeriv, nii et õnnitlused Toyota Gazoo Racingule."

Kõige suuremat konkurentsi pakkus Ogier'le belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes jäi siiski 16,5 sekundiga alla. Belglane tunnistas, et tal oli tegelikult kogu nädalalõpu probleeme auto seadistusega.

"Tegin hea sõitu ja olin siin auto tasakaaluga üsna rahul," ütles Neuville pärast punktikatset. "Rehvid läksid väga kuumaks. Tunnen finišisse jõudmise üle kergendust ja ma arvan, et teine koht on hea tulemus."

"See tähendab, et nädalavahetuse jooksul läksime kiiremaks, aga kindlasti on miskit veel varuks ja teeme selle saavutamiseks kõvasti tööd."