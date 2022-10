TÄNA OTSE | Paide vajab Levadia vastu võitu

Tallinna FCI Levadia ja Paide Linnameeskonna tänavused kolm liigamängu on kujunenud väikseskooriliseks ning neist kaks on lõppenud pealinnaklubi napi paremusega. Tänases kohtumises vajab enam võitu pronksi eest võitlev Paide. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.45, kohtumist kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu.

Viimane Levadia ja Paide omavaheline kohtumine lõppes Paide väravateta viigiga, kuid sel hooajal on Levadia võtnud ka kaks nappi 1:0 võitu.

"Arvan, et meeskond tunneb end hetkel väga hästi. Pühapäevase mängu võiks otsustada see, kuidas me mängule tuleme. Kui tuleme õige suhtumisega, siis lahkume platsilt võitjatena," sõnas Levadia kapten Brent Lepistu jalgpall.ee-le.

"Paidega ei ole kunagi lihtsaid mänge. Nad on väga tugev ja organiseeritud tiim, kes võitleb hetkel eurokoha nimel. Ootan ilusat ja põnevat matši," lisas Levadia peatreeneri kohusetäitja Nikita Andreev.

Kolmanda koha eest võitleva Paide jaoks on võidupunktide teenimine ülimalt oluline, sest neli vooru enne hooaja lõppu jagavad Paide ja Nõmme Kalju 58 punktiga kolmandat kohta. Teise koha kindlustanud Levadial on kirjas 75 punkti.

Mängu vilistab Martti Pukk, teda abistavad äärekohtunikud Kristjan Lukk ja Karolin Kaivoja. Neljas kohtunik on Rasmus Maalinn. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.45, mängu avavile kõlab A Le Coq Arenal kell 17.15.