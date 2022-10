Lisaminutitel teise värava löönud Paide sai jagu Levadiast

Mängu esimene poolaeg algas väga hoogsalt ning mõlemad meeskonnad üritasid kiirete üleminekutega vastast ohustada ning värava löömise võimalusi tekkis mitmeid.

Paide sai avapoolaja lõpus mängu veidi enda kontrolli alla. Hea võimalus oli Robi Saarmal (Paide), kes tegi 34. minutil hea pealelöögi karistuslöögist, kuid pall läks siiski napilt väravast mööda. Paidel tekkis ka teine väga hea variant 40. minutil, kui Levadia eksis sööduga oma värava juures. Mechini Gomis sai palli ning Levadia väravavaht Karl Andre Vallner tuli vastu, kuid Paide mängumees ei suutnud palli väravasse lüüa.

Teisel poolajal sündis Paide värav väga ootamatult. Paide lõi palli oma väljakupoolelt minema ning kaitses olnud Mark Oliver Roosnupp eksis tagasisööduga oma väravavahile. Palli lõikas vahelt Paide mängumees Gomis ja tõstis selle efektselt üle Vallneri.

74. minutil andis vahetusest sekkunud Daniel Luts tsenderduse kasti, kuid Paide mängijad ei suutnud palli klaariks lüüa. Pall põrkas Liliule ette, kes selle väravavõrku lõi ning mänguseisu viigistas.

Teise poolaja lõpupoole hakkas Levadia mängu rohkem enda kontrolli alla saama. 85. minutil oli Levadial suurepärane võimalus juhtima minna, kui Robert Kirss mängis üle mitu Paide kaitsjat, kuid lõi palli väravast mööda.

Paide suutis mängu lõpus veel end koguda ning Levadiat suruda. Vahetusest sisse tulnud Edgar Tur tsenderdas palli kasti ning Kristofer Piht lõi selle peaga väravasse. Paide läks 90+1. mänguminutil kohtumist juhtima ega andnud seda enam käest.

Paide on tabelis 61 punktiga kolmandal kohal ning Nõmme Kalju 59 punktiga neljandal. Mõlemal jääb hooaja lõpuni mängida veel kolm kohtumist.

Enne mängu:

Viimane Levadia ja Paide omavaheline kohtumine lõppes Paide väravateta viigiga, kuid sel hooajal on Levadia võtnud ka kaks nappi 1:0 võitu.

"Arvan, et meeskond tunneb end hetkel väga hästi. Pühapäevase mängu võiks otsustada see, kuidas me mängule tuleme. Kui tuleme õige suhtumisega, siis lahkume platsilt võitjatena," sõnas Levadia kapten Brent Lepistu jalgpall.ee-le.

"Paidega ei ole kunagi lihtsaid mänge. Nad on väga tugev ja organiseeritud tiim, kes võitleb hetkel eurokoha nimel. Ootan ilusat ja põnevat matši," lisas Levadia peatreeneri kohusetäitja Nikita Andreev.

Kolmanda koha eest võitleva Paide jaoks on võidupunktide teenimine ülimalt oluline, sest neli vooru enne hooaja lõppu jagavad Paide ja Nõmme Kalju 58 punktiga kolmandat kohta. Teise koha kindlustanud Levadial on kirjas 75 punkti.

Mängu vilistab Martti Pukk, teda abistavad äärekohtunikud Kristjan Lukk ja Karolin Kaivoja. Neljas kohtunik on Rasmus Maalinn. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.45, mängu avavile kõlab A Le Coq Arenal kell 17.15.