Pegula on oma karjääri teisest WTA tiitlist ühe võidu kaugusel

Maailma viies reket Pegula alistas poolteist tundi väldanud kohtumises Azarenka 7:6 (3), 6:1 skooriga ning jõudis tänavusel hooajal teist korda kõrgeima kategooria turniiri finaali.

Pegula, kes kvalifitseerus WTA finaalturniirile nii üksik- kui ka paarismängus, on nüüd ühe võidu kaugusel oma aasta esimesest tiitlist ja karjääri teisest tiitlist. Kevadel jäi ameeriklanna Madridi kõrgeima kategooria turniiri otsustavas matšis alla maailma teisele reketile Ons Jabeurile.

"Siin finaali jõudmine on minu paari viimase aasta töö kulminatsioon. Ma olen lihtsalt üliõnnelik, et finaali jõudsin. Viktoria on alati kõva vastane, sest olen talle paaril viimasel korral kaotanud. Seega ma teadsin väga hästi, et täna tuleb raske matš," rääkis Pegula pärast poolfinaali.

If you told me 5 years ago when I couldn't string 2 matches together that I would have this stat… you can always improve, don't let anyone tell you otherwise https://t.co/W6gfFWGmNC