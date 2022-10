Eesti klubid võtsid käsipalli Balti liigas kindlad võidud

Laupäeval said käsipalli Balti liigas võidurõõmu nautida kõik kolm võistlustules olnud Eesti meeskonda.

Eelmisel hooajal Balti liiga finaalis Viljandile kaotanud Põlva Serviti läks Leedus vastamisi HC Amberiga. Kohtumise algus Eesti meistrile kerge ei olnud ning 10. minutil viis Lukas Vanagas HC Amberi 5:3 ette. Siis aga ärkasid ka Serviti pallurid ning endale juba nii omaseks saanud kiirrünnakute abil tehti seitsmeväravaline spurt, mille lõpetas Henri Sillaste resultatiivne tabamus ja tablool särasid numbrid 10:5 eestlaste kasuks.

Põlval skoorisid koguni kümme pallurit ning leedukatele midagi lihtsat ei antud. Enne garderoobi minekut viskas Anton Tsitko võõrustajate poolelt vaadatuna seisuks 11:19. Teise perioodi alguses skooriti kordamööda ja 38. minutil lõpetas Serviti rünnaku ilusa vintviskega Carl-Eric Uibo ja tõi tabloole numbrid 24:15. Poolaeg ise möödus võrdsetes toonides, kuid eestlased olid juba mugava vahe sisse teinud ning said rahulikult palli finišisse veeretada. Lõppseisuks tegi Alfred Timmo 36:28.

Serviti poolelt viskasid Henri Sillaste seitse ja Carl-Eric Uibo ning Alfred Timmo kuus väravat. Leedukate poolelt tabas Anton Tsitko kümnel korral.

"Esimene poolaeg tuli meil väga hästi välja, kontrollisime kohtumist ning suutsime soliidse vahe sisse teha. Teisel perioodil aga saime palju kaheminutilisi karistusi, mis meie mängujoonist natukene segas. Positiivse poole pealt saime aga teha palju vahetusi ning homse vastase vastu jõudu säilitada. Kuigi lõpust jäi natuke halb maik, on siiski kõige tähtsam, et kaks punkti on tabelis kirjas," olid vasakääre Sillaste esimesed muljed pärast matši.

Mistra oli enne laupäeva võtnud Balti liigas kaks võitu, kui Leedu turniirilt naasti eelmises voorus nelja punktiga. Laupäeval võõrustas Mistra Läti klubi ASK Zemessardze/LSPA-d.

Mängu alguses jagati kohe kolm kaheminutilist karistust ning neist tuli paremini välja Mistra kui kaheksandal minutil tegi Jurii Sokorovich seisuks 5:3. Matši ohjad püsisid võõrustajate käes ning üheksa minutit hiljem suurendas Serhii Orlovskyi nende edu neljaväravaliseks. Vahepeal kahanes edu kahele väravale, kuid Mistra mehed suutsid siiski poolajaks taas viie peale tuua. Marko Zlatinovski viskas numbriteks 17:12.

Teise perioodi alguses suurendas koduvõistkond vahet veelgi ning selleks hetkeks juba seitse väravat visanud Orlovskyi tegi seisuks 23:15. Edasi visati väravaid kordamööda, kuid ohtlikuks lätlased Mistrale ei saanud. 46. minutil tabas joonelt eestlastele Sokorovich, veidi hiljem vastas Kristians Kelerts ja tablool olid numbrid 27:19. Võõrustajad said kohtumise lõpus teha ohtralt vahetusi ning lõppseisuks tegi Martin Kalvet karistusviskest 33:23.

Mistra eest viskasid Orlovskyi seitse ja Vladyslav Naumenko ning Arno Vare neli väravat. Lätlaste poolelt vastas Martins Stepulenoks-Stukanovs 100-protsendilise täpsusega kuue tabamusega.

"Esimese asjana sooviksin kiita kõiki fänne, kes meid täna kodusaali toetama tulid. Me olime mänguks hästi valmistunud. Teadsime, et vastased üritavad palju kiirrünnakuid teha ning suutsime neil selle elemendi elimineerida. Rünnakul pidasime oma joonisest kinni ja see kõik tõi meile täna positiivse tulemuse," ütles Mistra mängujuht Naumenko pärast kohtumist.

Eestlaste eduka päeva lõpetas Viljandi HC, kes alistas kodusaalis lätlaste HCHK Ogre/HYDROX-i. Sarnaselt Mistrale oli ka Viljandi HC võtnud Balti liiga esimesest voorust kaks võitu.

Laupäeval alustati lätlaste vastu kodusaalis hästi, kui mindi kahe väravaga ette, kuid vastased tulid siiski mõni hetk hiljem taas viigiseisuni. Sarnaselt möödus ka ülejäänud esimene poolaeg, kus võõrustajad rebisid mitmel korral mõne tabamusega peale, kuid külalised leidsid alati vastuse.

Perioodi lõpuks suutis Viljandi siiski mõneväravalise edu säilitada ning tõeliselt suureskoorilise poolaja lõpetas lätlaste Aliaksei Haisa tuues tabloole numbrid 17:19. Koduvõistkonna tabamuste eest vastutasid põhiliselt Ott Varik, Hendrik Koks ja Andrii Basarab, kes kolme peale said kirja 14 kolli.

Teise perioodi alguses lülitas Viljandi sisse uue käigu ning esimesed viis minutid vastastel skoorida ei lastud. Ise visati selle ajaga neli väravat. Võõrustajad jätkasid ilusa kaitse ja resultatiivsete kiiretega, mille põhiliselt lõpetas Varik. 39. minutil olid lätlased sunnitud seisult 19:26 aja maha võtma.

Seejärel mäng natukene võrdsustus, kuid kontroll oli selgelt eestlaste käes. Kümme minutit enne lõppu tõi Kristjan Koovit nende kasuks tabloole numbrid 32:26. Ogre proovis rünnakul mängida ülekaalus, kuid selle tagajärjel viskasid viljandlased mitu kolli tühja võrku. Viljandi kasutas palju vahetusmängijad ja kuigi vahe läks ka korraks nelja peale, tegi Martin Braun siiski lõppseisuks 36:31.

Viljandi HC poolt olid resultatiivseimad Varik üheksa ja Hendrik Koks kuue väravaga. Ogre poolt tabasid Haisa kaheksal ja Rihards Leja kuuel korral.

"Esimesel poolajal oli meie kaitse nagu läbisõiduhoov, ei suutnud kuidagi nende tasemel mängujuhti peatada. Rünnak toimis hästi, kui 19 kolli visata, siis ju kurta ei saa. Teisel perioodil muutsime kaitseformatsiooni ning pilt muutus totaalselt. Lõpus saime juba nooremaid mängitada ning homseks matšiks energiat säilitada," rääkis Viljandi HC mängujuht Kristo Voika.

Pühapäeval kohtub Serviti leedulaste VHC Sviesaga, kes sai laupäeval 34:28 jagu lätlaste ZRHK Tenax Deobelest. Mistra läheb pühapäeval vastamisi Viljandile alla jäänud Ogrega ning Viljandi võtab omakorda mõõtu Mistrale kaotanud ASK-ga. Lisaks kohtuvad Tapal omavahel HC Tallinn ja SK Tapa/N.R Energy.

Balti liiga nädalavahetuse kava:

22. oktoober

17.00 HC Amber - Põlva Serviti 28:36

17:00 Mistra - ASK Zemessardze/LSPA 33:23

18:00 Viljandi HC - HCHK Ogre/HYDROX 36:31

23. oktoober

14.00 SK Tapa/N.R Energy - HC Tallinn (Tapa spordikeskus)

14.00 VHC Sviesa - Põlva Serviti (Leedus)

14.00 Mistra - HK Ogre/HYDROX (Aruküla spordihoone)

18.00 Viljandi HC - ASK Zemessardze/LSPA (Viljandi spordikeskus)