Noored tähed tõid Dortmundile viieväravalise võidu

Dortmundi võidumängus tegid ilma nende noored tähed: kaks väravat lõi 19-aastane Jude Bellingham, ühe tabamuse lisas tema eakaaslane Giovanni Reyna, ühe Niklas Süle ning suurele võidule pani punkti 17-aastane Youssoufa Moukoko.

Jamal Musiala ja Eric Maxim Choupo-Motingi esimese poolaja väravad tõid Müncheni Bayernile võõrsil 2:0 võidu Hoffenheimi üle, Frankfurt sai Borussia Mönchengladbachi üle 3:1 võidu ja Leverkusen viigistas 2:2 Wolfsburgiga.

Palju põnevust pakkus kohtumine Augsburgis, kus kohalik meeskond läks 3:0 juhtima, aga RB Leipzig suutis lõpuks ikkagi viigipunktiga pääseda. Sealjuures lõi Andre Silva esimese värava tagasi 73. minutil, Christopher Nkunku vähendas kaotusseisu minimaalseks 89. minutil ja Hugo Ramos viigistas 90. minuti täitudes.

Tabeliliidriks on 23 punkti kogunud Berliini Union, kes on konkurentidest pidanud ühe mängu vähem. Bayernil on koos 22, Freiburgil 21 ja Frankfurdil 20 punkti.