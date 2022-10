Prometei osalemine Annukit ei morjenda: nautisin nende vastu mängimist

Euroopa karikasarjas mängiv tugev Ukraina klubi Prometei lahkub Pärnust võiduga, aga tänavuse hooaja väikseimaga Eesti-Läti liigas. Senisest neljast mängust koguni kolm ligi 50-punktilise vahega võitnud Prometei võitis Pärnus Sadama vastu poolaja tosina punktiga, juhtis teise poolaja alguses korra ka 18-ga, aga lõpuks jäädi peale napilt 77:71.

"Mõni pallikaotus, ülepunnitatud sööt, mis selle tasemega satsi poolt ära loetakse ja vahelt lõigatakse. Ja lauavõitlus: naersime Gerdiga [abitreener Gert Kullamäe], et haruharva kaotad laua pea 20 palliga ja oled lõpuni mängus sees - viimaste sekunditeni," rääkis Pärnu peatreener Toomas Annuk.

24-st kaugviskest pooled tabanud Pärnu sai neljandal veerandajal vahe mitmel puhul paarile-kolmele punktile, aga kodusaalis võita ikkagi ei õnnestunud.

"Ma ei arva, et mängisime täna hästi. Enamuse ajast oli meil mängu üle kontroll,

aga rünnakul me ei mänginud hästi," arvas Ukraina klubi juhendaja Ronen Ginzburg.

Prometei võitis lauavõitluse 53:35. Vastaste keskmängija, tšehh Ondrej Balvin viskas meeskonna parimana 16 punkti, hankides üksi 20 lauapalli. Kolme võidu kõrvale esimese kaotuse saanud Pärnu Sadamale tõi Sergi Pavlov 16, Troy Barnies ja Robert Valge 13 punkti.

"Mina küll ja usun, et ka poisid nautisid seda mängu nende vastu," tõdes Annuk. "Samavõrd oleksime nautinud, kui vahe oleks oluliselt suurem olnud. Minule väga meeldib, et nad siin liigas osalevad. Siin on juba kuulda mingit nutmist, et liiga kõvad mängijad. Usun, et enamus eesti klubide juhid, kui neil oleks sama rahakott, ostaksid samad mängijad."

"Kuna Eesti-Läti liiga tervitas meie osalemist, siis meile oli see hea võimalus mängida heas liigas ja hoida end nii vormis eurosarjaks - olukord on rõõmustav," lisas Ginzburg.