Pärnu andis tabeliliidrile lahingu, ent sai napi kaotuse

Ukraina klubi Prometei võitis Pärnus avaveerandi 24:13, aga kodumeeskond võitis kolmanda perioodi seitsme punktiga ning jõudis otsustaval veerandajal mitmel puhul ka kahe punkti kaugusele.

Veel minut enne lõpusireeni tõi Sverre Aavi tabav kaugvise pärnakad kolme punkti kaugusele, aga Ilja Sidorov realiseeris siis Prometei rünnaku ning kindlustas sellega sisuliselt külalismeeskonnale võidu.

Pärnu oli suures hädas lauavõitluses, mis lõpuks kaotati 35:53. Sealjuures võttis Ondrej Balvin koguni 12 ründelauda (kokku 20) ning oli Prometei resultatiivseim 16 punktiga. Pärnu parim oli samuti 16 punkti visanud Sergi Pavlov, Robert Valge ja Troy Barniesi arvele jäi 13 punkti.

TalTechi 64:80 kaotusmängus Ogrele viskas Oliver Metsalu 12 punkti ja võttis 11 lauapalli, Rapla hoidis kodusaalis Ventspilsi teisel veerandajal üheksa silma peal, aga kaotas lõpuks ikkagi 78:87. Tyler Cheese viskas Eesti klubi resultatiivseimana 22 punkti.

Prometei on kindla tabeliliidrina võitnud kõik viis mängu keskmiselt 36 punktiga. Pärnu sai tabelisse kolme võidu kõrvale esimese kaotuse ja on kolmas, Rapla (3-2) on kuues ning kõik viis mängu kaotanud TalTech praegu 14.