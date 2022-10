Vapruse naiskond pani hooaja lõpu eel võiduseeria püsti

Lootos asus koduväljakul küll juhtima, kuid Vaprus vastas sellele juba avapoolajal nelja väravaga. Teisel poolajal õnnestus põlvalannadel vahe korraks minimaalseks vähendada, aga Gerli Israel vormistas seejärel oma kübaratriki ja seadis lõppnumbrid tabloole, kirjutab Soccernet.ee.

Kogu eelneva hooaja jooksul vaid viis kohtumist võitnud Vaprus on hooaja lõpufaasis hoogu sattunud, alistades järjepanu 4:2 JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühisnaiskonna, 3:2 Tartu Tammeka ja nüüd 5:3 Lootose.

Võiduseeriale aitab mõistagi kaasa ka see, et hooaja lõpuosas on tabel poolitatud ning ülemise nelikuga pärnakatel enam kohtuda ei tule. Viimases voorus avaneb võimalus võiduseeriat veelgi pikendada, kui Vaprus külastab viimasel tabelireal olevat Tuleviku ja Unitedi ühisnaiskonda.