Mäesuusatamise MK-hooaeg lükkus vihma tõttu vähemalt päeva võrra edasi

Laupäeva hommikul pidi Söldenis toimuma naiste suurslaalom. "Praeguste ilmastikutingimuste ja prognooside tõttu on kohtunikud ja kohalik korralduskomitee otsustanud võistluse ära jätta," kirjutati pressiteates.

"See oli halvim võimalik stsenaarium ja see täitus," lisas FIS-i võistlusdirektor Peter Gerdol. "Öösel sadas paar tundi vihma ja hommikul lörtsi, seega oli rada liiga pehme, et tagada ohutu võistlus."

Pühapäevaks lubatakse Söldenisse paremat ilma ehk hooaeg peaks algama meeste suurslaalomiga. Meeste suure kristallgloobuse võitis eelmisel hooajal šveitslane Marco Odermatt, naiste seas jahib karjääri jooksul 74 MK-etapivõitu teeninud tiitlikaitsja Mikaela Shiffrin sel hooajal Rootsi legendi Ingemar Stenmarki kõigi aegade rekordit (86).