VAATA OTSE | Tallinnas selguvad Euroopa parimad kergejõustiklased​ ning tõusvad tähed

Naiste tõusva tähe kategoorias jõudis kolme finalisti hulka kõrgushüppaja Karmen Bruus, kes tuli sel aastal U-20 vanuseklassi maailmameistriks. Ühtlasi kordas ta täiskasvanute MM-il Eesti rekordit ja U-18 vanuseklassi maailma tipptulemust (1.96 m). Bruusi kõrval on nomineeritud ka kõrgushüppaja Angelina Topic (Serbia) ja odaviskaja Elina Tzengko (Kreeka).

Meeste tõusva tähe kategooria finalistideks on kettaheitja Mykolas Alekna (Leedu), kaugus- ja kõrgushüppaja Mattia Furlani (Itaalia) ja pikamaajooksja Niels Laros (Holland).

Aasta naissportlase kategoorias on üles seatud tõkkejooksja Femke Bol (Holland), kõrgushüppaja Jaroslava Mahutšihh (Ukraina) ja seitsmevõistleja Nafissatou Thiam (Belgia).

Aasta meessportlase kategooria kolm finalisti on teivashüppaja Armand Duplantis (Rootsi), pikamaajooksja Jakob Ingebrigtsen (Norra) ja kaugushüppaja Miltiadis Tentoglou (Kreeka).

Lisaks tunnustatakse auhinnagalal Euroopa Kergejõustikuliidu poolt silmapaistvaid treenereid ja teisi kergejõustiku arengusse panustanud inimesi.

Treeneritöö auhind tähistab ja tunnustab treenerite olulist panust. Kokku jagatakse tänavu auhinnad 72 treenerile 33 liikmesriigist. Sealhulgas saab auhinna iga Müncheni Euroopa meistrivõistluste kuldmedali võitja treener.

Euroopa Kergejõustikuliidu auhinnaga tunnustatakse riikide alaliitude juhte või töötajaid, spordiürituste korraldajaid, klubijuhte, ajakirjanikke, teadlasi ja teisi, kes on andnud suure panuse kergejõustiku arengusse oma riigis või rahvusvaheliselt. Sel aastal antakse auhind 26 inimesele.

Aasta sportlasi valitakse Euroopas alates 1993. aastast, tõusva tähe kategooria lisandus 2007. aastal. Tallinnas toimub üritus juba neljandat korda. Varem on üritus Tallinnas toimunud aastatel 2004, 2013 ja 2019.

It's Golden Tracks week!



Who will be this year's winners in Tallinn on Saturday?



The Golden Tracks will be streamed live through our YouTube channel from 8.00pm local time!#GoldenTracks