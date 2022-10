Maria Sakkari pääses viimasena WTA finaalturniirile

Sakkari võitis veidi enam kui kaks ja pool tundi kestnud matši 6:1, 5:7, 6:4. Võiduga lunastas kreeklanna viimase pileti oktoobri lõpus USA-s algavale WTA finaalturniirile. Sakkari kaotuse korral oleks turniirile pääsenud Kudermetova.

One way ticket to Fort Worth, Texas ✈️



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv