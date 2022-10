Marten Liiv uue hooaja eel: sõidan täiesti uute uiskudega

Detsembris 26-aastaseks saav Marten Liiv töötab Hollandis, Heerenveenis oma unistuste täitumise nimel kolmandat hooaega. Pärast edukat eelmist hooaega, mis kulmineerus olümpial seitsmenda kohaga, algab uus olümpiatsükkel MK-etapiga Norras juba kolme nädala pärast. Kui välja jätta üks pisike põlvevigastus, on Liivi ettevalmistus uueks hooajaks kulgenud tagasilöökideta. Küll aga on uut olümpiatsüklit silmas pidades korrigeeritud nii treeningplaane kui varustust.

"Eks me ikka üritame kruttida juurde ja vaadata muudatusi. Tegelikult see aasta oleme teinud muudatusi. Esiteks olen vahetanud enda varustust, et ma sõidan täiesti uute uiskudega ehk ma pean silmas saabast, mis on mõeldud sprinteritele. Tegelikult sain need kätte augusti lõpus ja siiamaani veel tunnetan seda uisku. Lisaks sellele vahetan ka tera. Teraga on see muudatus vähe lihtsam, kuna see on täpselt sama, lihtsalt ta on uus. Treeningkavad, mis me tegime eelmine aasta on suhteliselt samad, lihtsalt see aasta me proovime natuke uusi asju. Just sel suvel panime rohkem rõhku rattale," ütles Marten Liiv.

Uue olümpiatsükli eel vahetusid Marten Liivi tiimis IKO kõik tema sprindirühma tiimikaaslased. Olümpial jäi Liivil medalist puudu 0,17 sekundit ehk kaks ja pool meetrit. Algava hooaja peamiseks märksõnaks saab eestlasel olema kõrgeklassilise stabiilsuse leidmine.

"Ma arvan ise, et eks kui ma parandan starti, juba tänu sellele paraneb esimene ring. See tuhat meetrit on põhimõtteliselt üks hetk ja sa ei tohi isegi pisiviga teha. Vahed on nii väiksed, et iga pisidetail maksab palju. See hooaeg me üritame hästi palju rõhku panna tehnika poolele," lisas Liiv.

Algava hooaja vormikõver sätitakse kahele tiitlivõistlusele - jaanuaris toimuvale EM-ile ja märtsis peetavale MM-ile. Väga head kiirust võiks Liivi sõnul oodata Calgary MK-etappidel detsembri keskel.

"Eks me juba treeneritega istusime hooaja alguses maha. Treener ütles, et oleksime võinud isegi võita medali olümpiamängudelt. Kui tulebki MM, siis kindlasti annan endast maksimumi ja loodan ise, et olen võimeline ja suuteline võitlema medalite eest. 1000 meetrit ongi selline, et seal on nii palju häid uisutajaid. Kui vaadata, siis Hollandis on 1000 meetrit ilmselt kõige kõvem tase. Hollandlastel on see 1000 meetrit väga kõrgel tasemel," kommenteeris Liiv.