Kolm matšpalli tõrjunud Thiem alistas veerandfinaalis Hurkaczi

Kaks tundi ja 58 minutit kestnud matšis lõi Hurkacz lausa 17 ässa Thiemi nelja vastu, kuid sellest ei piisanud 2020. aasta USA lahtiste meistri vastu.

Teise seti kiires lõppmängus oli Hurkaczil võimalus kasutada kolm matšpalli ning võit kindlustada, kuid Thiem tõrjus need ning võttis hoopis ise setivõidu. Kolmandas setis läks mäng taas kiiresse lõppmängu ning ka seal oli Thiem parem.

"See võit on eriti uskumatu just seetõttu, et see on minu tagasituleku protsessis esimene võit peaaegu top 10 maailma parima hulka kuuluva mehe üle ," ütles Thiem, kes naasis märtsis areenile pärast üheksakuulist pausi randmevigastuse tõttu. "Suurepärane atmosfäär ja suurepärane matš," lisas Thiem.

Esimeselt servilt võitis Thiem 81% punktidest ning teiselt 60%. Hurkaczi samad näitajad olid vastavalt 79 ja 59.

Thiemi järgmine vastane on Sebastian Korda, kes alistas kõigest 54 minutiga 6:0, 6:2 Yoshihito Nishioka.