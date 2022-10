NHL: Vegas ja Boston kirjutasid tabelisse neljanda võidu

Vegas (4-1-0) sai koduhallis 5:2 jagu Winnipeg Jetsist (2-2-0). Jack Eichel viskas võitjate kasuks kaks väravat ning William Karlson, Chandler Stephenson ja Jonathan Marchessault ühe värava.

Vegas tõusis kaheksa punktiga läänekonverentsi liidriks, neist punkti kaugusel olev Dallas Stars (3-0-1) pidi tunnistama Toronto Maple Leafsi (3-2-0) 3:2 paremust. Neli punkti kogunud Winnipeg hoiab samas konverentsis üheksandat kohta.

Neljanda võidu teenis ka Boston Bruins (4-1-0), kes alistas kodujääl karistusvisete järel 2:1 Anaheim Ducksi (1-3-1). Väravateta avakolmandiku järel viis Taylor Hall kodumeeskonna teise kolmandiku alguses juhtima, kuid kõigest neli minutit hiljem viigistas seisu Frank Vatrano.

Kuna ülejäänud kohtumise jooksul kumbki meeskond väravat ei skoorinud, selgus võitja karistusvisetega, kus võiduvärava viskas Hall. Bostoni võidus mängis suurt rolli ka väravavaht Linus Ullmark, kes tegi kokku 30 tõrjet, neist kolm karistusvisetel.

Boston kerkis kaheksa punktiga idakonverentsi liidriks, Anaheim paikneb kolme punktiga läänekonverentsis 11. kohal.

Pittsburgh Penguinsi (3-0-1) kahe tiitlini tüürinud Mike Sullivan tähistas möödunud öösel oma 300. võitu Pittsburghi peatreenerina, kui tema hoolealused said 6:1 jagu Los Angeles Kingsist (3-3-0). Pittsburgh hoiab seitsme punktiga Bostoni järel teist kohta. Kolmandal kohal on New York Rangers (3-1-1), kes kinkis San Jose Sharksile (1-5-0) hooaja esimese võidu, kui nad pidid lisaaja järel vastu võtma 2:3 kaotuse.