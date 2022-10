Annuk kaotusest: katki ei ole midagi, ise me selle väljakutse võtsime

Avamängus Portugali klubi Portot võitnud Pärnu Sadam oli Hollandi meistri Den Boschi vastu hädas stabiilse rünnakuga. Viimastel nädalatel vigastuste tõttu mõlemast mängujuhist ilma jäänud Pärnu jäi teise veerandi lõpus ja kolmanda veerandi alguses hätta vastaste agressiivsusega ning teise poolaja esimestel minutitel kärises kaotusseis juba ligi 30 punktile. Pärnu kaotas lõpuks mängu kindlalt 55:87, resultatiivseimana viskas ukrainlane Serhii Pavlov 16 punkti.

"Lauavõitlusele pöörasime kõige rohkem tähelepanu, tahtsime seda kontrollida, et saaks oma mängu käima. Lõpuks nad surusid meid aga igalt pool välja ja vahe läks väga suureks," sõnas Pärnu kapten Mihkel Kirves.

"Pärast sellist mängu tulebki öelda, et selline oli meie tase ja selline oli Den Boschi tase. See vahe on natuke suur. Paljude meie meeste jaoks on rahvusvahelised mängud uueks ja ka ehmatavaks kogemuseks," tõdes Pärnu peatreener Toomas Annuk.

Kahe vooru järel on C-alagrupis kõigil meeskondadel kirjas üks võit ja üks kaotus. "Katki ei ole midagi, tuleb pea püsti hoida ja karm graafik läbi teha. Ise me selle väljakutse endale võtsime, proovime hakkama saada ja võimalikult positiivse tulemusega," lisas Annuk.

Järgmisel nädalal kohtub Pärnu võõrsil Šveitsi klubi Fribourgiga.